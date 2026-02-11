English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cumin Water: 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలు ఇవే..!

Cumin Water Benefits: జీలకర్ర చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, ఆరోగ్యానికి మాత్రం పెద్ద మేలు చేస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల శరీరంలో అద్భుతమైన మార్పులు జరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వరుసగా 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /5

జీలకర్ర నీరు జీర్ణక్రియను బాగా మెరుగుపరుస్తుంది. ఇందులో ఉండే సహజ నూనెలు మరియు యాంటీఆక్సిడెంట్లు జీర్ణ రసాలను పెంచుతాయి. దీంతో గ్యాస్, పొట్ట ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఎక్కువగా కూర్చుని పని చేసేవారికి లేదా ఆలస్యంగా తినేవారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

2 /5

జీలకర్ర జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది. ఆహారం బాగా జీర్ణమై పోషకాలు శరీరానికి సరిగ్గా అందుతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఈ అలవాటును పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా జీలకర్ర సహాయపడుతుంది.   

3 /5

జీలకర్రలోని కొన్ని సమ్మేళనాలు ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహాతోనే తాగాలి మరియు మందులు మానేయకూడదు. జీలకర్రలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడి కణాలను రక్షిస్తాయి. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.  

4 /5

జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఉదయం గోరువెచ్చని జీలకర్ర నీరు తాగితే రాత్రంతా విశ్రాంతి తీసుకున్న శరీరానికి తేమ అందుతుంది. కిడ్నీలు, కాలేయం సరిగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది.  

5 /5

జీలకర్ర నీరు తయారు చేయడం సులభం. ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక టీస్పూన్ జీలకర్రను రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం మరిగించి గోరువెచ్చగా తాగాలి. ఎక్కువ మోతాదు తీసుకోకూడదు. గర్భిణీలు, తీవ్ర గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా ఏదైనా దీర్ఘకాలిక వ్యాధి ఉన్నవారు ముందుగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సాధారణ అలవాటు రోజువారీ ఆరోగ్యాన్ని బాగా మెరుగుపరుస్తుంది.  

