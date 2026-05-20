/Bank Employees: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు బంపర్‌ శుభవార్త.. రెండు రోజులు ఏమిటంటే?

HDFC Bank Announces 2days Work From Home: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త. ప్రధానమంత్రి ఇచ్చిన పొదుపు చర్యలకు భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ఈ క్రమంలో బ్యాంకు ఉద్యోగులకు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం లభిస్తోంది. హెచ్డీఎఫ్సీ తన ఉద్యోగులకు రెండు రోజుల వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాన్ని ప్రకటించింది.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో పెద్ద ఎత్తున పొదుపు చర్యలపై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రధాని పిలుపు మేరకు ఉద్యోగులకు వీలైనంత వర్క్ ఫ్రమ్ విధానం అమలు చేసేందుకు కంపెనీలు, సంస్థలు చర్యలు తీసుకుంటుండగా.. ఈ క్రమంలో బ్యాంకు ఉద్యోగులకు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ విధానం అమలయ్యే అవకాశం ఉంది.
పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా హెచ్డీఎఫ్సీ తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ విధానం ప్రకటించింది. వారంలో రెండు రోజులు ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచి పనిచేయాలని తెలిపింది. ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకు హెచ్డీఎఫ్సీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం ఇవ్వడం బ్యాంకింగ్ రంగంలో సరికొత్త చర్చకు దారితీసింది.
బ్యాంకులో వినియోగదారులు (కస్టమర్ల)తో నేరుగా సంబంధం లేని వ్యాపార, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందిస్తున్న ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం విధానం హెచ్డీఎఫ్సీ ప్రకటించింది. అంటే బ్యాంకులో అంతర్గతంగా పనిచేసే ట్రెజరీ ఆపరేషన్స్, బ్యాంకు లావాదేవీలు, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ వంటి విభాగాలకు ఇంటి నుంచి పని విధానం అమలు చేస్తోంది.
ఇంటి పని విధానం ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని హెచ్డీఎఫ్సీ తెలిపింది. రెండు రోజుల ఇంటి నుంచి పని విధానం ప్రయోగాత్మకంగా నెల రోజుల పాటు పరిశీలిస్తామని హెచ్డీఎఫ్సీ వెల్లడించింది.
నెల రోజుల పాటు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం అమలుతో సంస్థ పనితీరును సమీక్షించిన అనంతరం భవిష్యత్లో కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కొనసాగించాలా? వద్దా అనేది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రస్తుతానికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం హెచ్డీఎఫ్సీ ప్రకటించడంతో ఆ సంస్థ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హెచ్డీఎఫ్సీ నిర్ణయంతో మిగతా బ్యాంకులు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకులు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవగా.. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ విధానం అమలు చేయాలనే డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది.