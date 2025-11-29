English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8Th Pay Commission: 8 పే కమిషన్ లేటెస్ట్ అప్డేట్.. కనీస జీతం రూ.18 వేల నుంచి రూ.44 వేలకు పెంపు?

Fitment Factor In 8Th Pay Commission Latest News: ఎనిమిదో వేతన సంఘం ప్రకారం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే ఉద్యోగుల జీతాలు ఏకంగా 56 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బేసిక్ పే 18 వేల నుంచి ఏకంగా రూ.44 వేల వరకు పెరుగుతుంది.

8Th Pay Commission Salary Hike Latest News: ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఎనిమిదో వేతన సంఘం అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం గత నెలలో టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (TOR)ను విడుదల చేయడంతో.. చాలామంది ఉద్యోగుల్లో జీతం ఎంత పెరుగుతుందో? ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత నిర్ణయిస్తారు? అనే ఉత్సుకత మరింత పెరుగుతూ వస్తోంది. అయితే ఇవే అంశాలు బేసిక్ శాలరీని నిర్ణయిస్తాయని అందరికీ తెలుసు.
 
1 /6

ఇప్పటికీ చాలామందికి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ అంటే తెలియదు.. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ అనేది.. ఉద్యోగుల పాత బేసిక్ సాలరీను కొత్త పైగా మార్చడానికి వినియోగించే ఒక ప్రత్యేకమైన సూత్రంగా భావించవచ్చు. అయితే, దీనిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడవ పే కమిషన్ లో భాగంగా 2.57గా నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే.  అంటే దాదాపు పాత బేసిక్ పేపై ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్(itment Factor)తో గుణించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఇప్పుడు ఉద్యోగులకు కేంద్రం ఎంత ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ నిర్ణయిస్తుందనేది ప్రశ్నగా మారింది.!  

2 /6

కేంద్రం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను నిర్ణయించే సమయంలో అనేక అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ద్రవ్యోల్బణంతో పాటు పెరుగుతున్న వస్తువుల ధరలు, అలాగే కుటుంబ అవసరాలు, ఆహారపు ధరలు, భవనాల అద్దెలు, సాధారణ రోజు ఖర్చులు, కుటుంబ ఖర్చులు, రోజువారి ఖర్చులు, వివిధ ఖర్చులను ఇలా పరిగణలోకి తీసుకొని ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను నిర్ణయిస్తుంటారు. 

3 /6

ఇటీవల కొన్ని నివేదికలు వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం.. ఎనిమిదవ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ దాదాపు 1.83 నుంచి 2.46 వరకు నిర్ణయించే అవకాశాలున్నాయి. ఇదే జరిగితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ మొత్తంలో జీతాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా రూ.18 వేలపాటు బేసిక్ శాలరీ ఉన్నవారికి.. 1.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ నిర్ణయిస్తే.. రూ.32,940 బేసిక్ పే అవుతుంది.. ఇక ఇదే 2.46 నిర్ణయిస్తే.. ఏకంగా రూ.44,280 అవుతుందని ఆర్థిక సంస్థ ఆంబిట్ క్యాపిటల్ నివేదికలో పేర్కొంది.  

4 /6

ఇదే మొత్తంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ నిర్ణయిస్తే..కనీస వేతనం 14 నుంచి ఏకంగా 54 శాతం వరకు పెరగవచ్చు. అయితే ఇంత మొత్తంలో పెరిగితే ప్రభుత్వంపై భారీ ఆర్థిక భారంపడే అవకాశాలున్నాయి. ఇదే మొత్తంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే.. గ్రేడ్ పే జీతాల్లో అనేక మార్పులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని నివేదికలలో పేర్కొన్నారు.  

5 /6

ఈ ఎనిమిదవ వేతన సంఘం జస్టిస్ రంజనా దేశ నేతృత్వంలో దాదాపు 18 నెలల తర్వాత అమల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నివేదికలో భాగంగా వేతన స్కేల్ లకు సంబంధించిన సిఫారసులు కూడా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా బేసిక్ పే, ఉద్యోగుల జీతాలు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇలా వివిధ అంశాలు కూడా ఉండే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. ఈ పే కమిషన్‌ను మంత్రివర్గము ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత జీతభత్యాల్లో మార్పులు వస్తాయి. దీంతో 50 లక్షల మంది ఉద్యోగులతో పాటు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం లభిస్తుంది.  

6 /6

(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నివేదికలను ఆధారంగా తీసుకొని రాసింది మాత్రమే. ఎనిమిదో వేతన సంఘానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అతి త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.)

