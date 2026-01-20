Bumper Jackpot To Govt And Private Employees Minimum Pension Hike Up To 6K: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ గొప్ప శుభవార్త అందించింది. రానున్న కాలంలో ఈపీఎస్ 95 చందాదారుల పెన్షన్ను ఐదు రెట్లు పెంచుతామని ప్రకటించింది. కనీస నెలవారీ పెన్షన్ మొత్తం రూ.6000కు పెరుగుతుందని సమాచారం.
ప్రైవేటు ఉద్యోగులతోపాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త. పింఛన్ను ఐదు రెట్లు పెంచబోతున్నట్లు ఈపీఎఫ్ సంస్థ తెలిపింది. ఈ పెంపుతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. కనీస పింఛన్ పెద్ద మొత్తంలో పెరగనుందని తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు ఈపీఎఫ్ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈపీఎస్ 95 సబ్స్క్రైబర్లకు అందించే పెన్షన్ను 2014లో సవరణ చేశారు. దీని ప్రకారం ప్రతి నెలా రూ.వెయ్యి మాత్రమే నెలవారీ పెన్షన్ అందిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న కనీస నెలవారీ పెన్షన్ పెన్షనర్ల ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడానికి ఆ పింఛన్ చాలడం లేదు. గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని కనీస పింఛన్ ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు. దీంతో ఈపీఎస్ 95 నెలవారీ పెన్షన్ను రూ.7,500కి పెంచాలనే డిమాండ్ ఉంది.
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.6,000కి పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెన్షన్ పెంపు ప్రకటన వస్తే వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం (అంటే ఏప్రిల్ 2026) నుంచి అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈపీఎస్ 95 అనేది ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. తమ పని కాలంలో ఈపీఎఫ్కి జమ చేసే ఉద్యోగులు ఈ పథకం ద్వారా పదవీ విరమణ తర్వాత పెన్షన్ పొందుతారు.
ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ పెంచితే లక్షలాది మంది రిటైర్డ్ పీఎఫ్ సభ్యులకు, ప్రధానంగా ఈపీఎస్పై ఆధారపడిన ప్రైవేట్ రంగ పెన్షనర్లకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం అందిస్తున్నది మాత్రమే. కచ్చితమైన సమాచారం కోసం అధికారిక ప్రభుత్వ వెబ్సైట్, ప్రభుత్వ ప్రకటనలు చూడాలి.