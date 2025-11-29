Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. రూ.707 కోట్ల పెండింగ్‌ బిల్లులు విడుదల

Bumper Jackpot To Govt Employees Rs 707 Crore Pending Bills Released: నిరీక్షణ ఫలించింది. కొన్నాళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం ప్రకటించిందో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు, కొత్తగా రిటైర్డ్ పొందిన ఉద్యోగులు తీవ్ర కష్టాలు పడుతున్నారు. హక్కుగా.. న్యాయపరంగా రావాల్సిన నిధులు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించకపోవడంతో ఉద్యోగ వర్గాలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆగ్రహాన్ని పసిగట్టిన రేవంత్ రెడ్డి కొంత దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే పెండింగ్ బిల్లులను వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెద్ద ఎత్తున బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. భారీగా పెండింగ్లో ఉండడంతో వాటిని కొద్దిమొత్తంలో చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రభుత్వం విడతల వారీగా పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన బకాయిలు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
నవంబర్ నెలకు సంబంధించి రూ.707.30 కోట్లు పెండింగ్ బిల్లుల విడుదల చేస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాలతో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ప్రతీ నెల రూ.700 కోట్లకు పైగా ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తోంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి పెండింగ్ బిల్లులు దాదాపు పది వేల కోట్లకు పైగా ఉన్నాయి. విడతల వారీగా చెల్లింపుల్లో భాగంగా ఇప్పటివరకు వరుసగా నాలుగు నెలలుగా ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల బకాయిలను విడుదల చేసింది.
ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పెండింగ్ బిల్లుల్లో ఉద్యోగులకు సంబంధించిన గ్రాట్యుటీ, జీపీఎఫ్, సరెండర్ లీవ్, వివిధ అడ్వాన్స్లు ఉన్నాయి. తమ బకాయిలు విడుదల కావడంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఊరట లభించింది. కానీ ఇవ్వాల్సినవి కొండంత ఉండగా.. విడుదల చేసింది గోరంత అనే అభిప్రాయంలో ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఐదుకు పైగా డీఏలు పెండింగ్లో ఉండగా.. పీఆర్ఎసీపై ఎలాంటి ప్రకటన లేదు.