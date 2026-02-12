Telangana Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..మరో 15 రోజుల్లో ఉద్యోగుల కొత్త పథకం ప్రారంభం..!

Government Employees Scheme: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు త్వరలో మంచి వార్త రానుంది. మరో 15 రోజుల్లో కొత్త ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకాన్ని ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇటీవల జరిగిన ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు అలానే పెన్షనర్లకు.. కొత్త ఆరోగ్య పథకాన్ని ప్రారంభించాలి అంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సమావేశం రాష్ట్ర సచివాలయంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఆర్థిక, వైద్య ఆరోగ్య శాఖల ఉన్నతాధికారులతో పాటు ఉద్యోగ సంఘాలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఉద్యోగులకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందించడమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రతిపాదించిన కొత్త పథకం ప్రకారం ఉద్యోగులు తమ బేసిక్ జీతంలో 1.5 శాతం మొత్తాన్ని చెల్లించాలి. అదే విధంగా ప్రభుత్వం కూడా తన వంతుగా మరో 1.5 శాతం నిధులు జమ చేస్తుంది. ఇలా సంవత్సరానికి సుమారు రూ.528 కోట్లు సేకరించవచ్చని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ నిధులతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశం ఉంది.
రాష్ట్రంలో సుమారు 1.44 లక్షల మంది రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఉన్నారు. అలాగే 12 లక్షలకుపైగా వారి ఆధారితులు ఉన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా వీరందరికీ ప్రయోజనం కలగనుంది. నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల నుంచి గెజిటెడ్ అధికారుల వరకు అందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది.
ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ ట్రస్ట్లో ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి ఆరుగురు, పెన్షనర్ల నుంచి ఇద్దరు సభ్యులు ఉంటారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో ఒకరిని ట్రస్ట్ సీఈఓగా నియమిస్తారు.
త్వరలో ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి మార్గదర్శకాలు విడుదల చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో ఈ ఆరోగ్య పథకాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.