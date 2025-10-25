English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jobs: టెన్త్ పాసయ్యారా..! నెలకు రూ. 69 వేల జీతంతో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Bsf Constable Recruitment 2025: మీరు పదవ తరగతి పాసై ఇంటి దగ్గరే ఖాళీగా ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ అద్భుత అవకాశం మీ కోసమే. కేవలం టెన్త్ అర్హతతోనే కానిస్టేబుల్ అయ్యే ఈ సూపర్ ఛాన్స్‌ని అస్సలు మిస్ కాకండి. బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (BSF) కానిస్టేబుల్ పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు.. నవంబర్ 4వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోండి. 
 
బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (BSF) కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టుల కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్‌ను స్పోర్ట్స్ కోటా కింద నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా మొత్తం 391 కానిస్టేబుల్ (GD) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. 

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అంతేకాకుండా గత రెండు సంవత్సరాలలో అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ గుర్తింపు పొందిన అంతర్జాతీయ క్రీడలో ప్రాతినిధ్యం వహించి లేదా పతకం గెలుచుకొని ఉండాలి.  

ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవడానికి కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు కాగా.. గరిష్ట వయస్సు 23 సంవత్సరాలు. SC, ST అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాల వయోపరిమితిలో సడలింపు లభిస్తుంది. OBC అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాల వయోపరిమితిలో సడలింపు లభిస్తుంది. 

కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.21,700 నుండి రూ.69,100 వరకు జీతం అందిస్తారు. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులు జనరల్, OBC పురుష అభ్యర్థులకు రూ. 159 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాలి. 

ఆసక్తి గల, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు నవంబర్ 4, 2025 రాత్రి 11:59 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 

Bsf Constable Recruitment 2025 BSF Bsf Jobs Bsf Notfication 2025 Bsf Constable Gd Recruitment Notification For Bsf Constable Recruitment Bsf Recruitment 2025

