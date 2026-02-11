AP Cabinet Decisions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. క్యాబినెట్ భేటీలో ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం..!

Bumper Offer AP Government: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకుని నివసిస్తున్న వారికి ఇది ఒక ఊరటగా మారింది. ఇళ్ల క్రమబద్ధీకరణ గడువును ఈ నెలతో ముగియాల్సి ఉండగా, ప్రభుత్వం దాన్ని జూన్ నెల వరకు పొడిగించింది. దీంతో ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకోని వారు లేదా అవసరమైన పత్రాలు సమర్పించని వారికి మరింత సమయం లభించింది.
ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకున్న వారు వాటిని చట్టబద్ధం చేసుకునే ప్రక్రియను ఇళ్ల క్రమబద్ధీకరణ అంటారు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వారికి అధికారిక హక్కులు లభిస్తాయి. విద్యుత్, నీటి సరఫరా, రుణాలు వంటి సదుపాయాలు పొందడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. గడువు పొడిగించడంతో వేలాది కుటుంబాలు లాభపడే అవకాశం ఉంది.
క్యాబినెట్ సమావేశంలో భూముల బదిలీకి సంబంధించిన చట్ట సవరణ ముసాయిదా బిల్లుకు కూడా ఆమోదం లభించింది. భూముల లావాదేవీలలో పారదర్శకత పెంచడం, వివాదాలు తగ్గించడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించింది. భవిష్యత్తులో భూముల వ్యవహారాలు సులభతరం అవుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
అదేవిధంగా, ఏపీ ఏఐ లివింగ్ ల్యాబ్స్ ప్రారంభానికి కూడా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించడం, యువతకు కొత్త అవకాశాలు కల్పించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. రాష్ట్రాన్ని సాంకేతిక రంగంలో ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇది సహాయపడుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
ఇంకా పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు భూములు కేటాయించడంపై కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆగిరిపల్లిలో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు 45.6 ఎకరాలు కేటాయించారు. ఇది పర్యావరణ హితమైన ఇంధన ఉత్పత్తికి దోహదం చేస్తుంది. సంజామలలో సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు కోసం 1500 ఎకరాలు కేటాయించారు. దీంతో పునర్వినియోగ శక్తి ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఆనందపురంలో 18.57 ఎకరాలు కూడా ఒక ప్రాజెక్టు కోసం కేటాయించాలని నిర్ణయించారు.
మొత్తంగా.. క్యాబినెట్ సమావేశంలో 24 అంశాలకు ఆమోదం లభించింది. ఈ నిర్ణయాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయని ప్రభుత్వం విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది. ఇళ్ల క్రమబద్ధీకరణ గడువు పొడిగింపు సాధారణ ప్రజలకు ముఖ్యమైన ఉపశమనం అని చెప్పవచ్చు.