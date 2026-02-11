English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!

Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!

Andhra Pradesh Government Decision
ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, కాలేజీ యాజమాన్యాలు అందరూ ఈ విషయంపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1,200 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేసింది. అయితే ఈ నిధులను నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లో కాకుండా, కాలేజీల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
1 /4

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో 2024–25 విద్యా  సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫీజు బకాయిలు పూర్తిగా క్లియర్ కానున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ రాకపోవడంతో అనేక కాలేజీలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయి. సిబ్బంది జీతాలు, ల్యాబ్ నిర్వహణ, విద్యార్థులకు సదుపాయాలు కల్పించడంలో సమస్యలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నిధులు కాలేజీల ఖాతాల్లోకి రావడంతో ఆ ఇబ్బందులు కొంతవరకు తీరనున్నాయని యాజమాన్యాలు భావిస్తున్నాయి.

2 /4

అయితే మరోవైపు 2023–24 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన సుమారు రూ.1,500 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉంది. ఈ నిధులను కాలేజీల ఖాతాల్లో కాకుండా, నేరుగా తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో అమలు చేసిన విధానంలానే ఈసారి కూడా తల్లుల ఖాతాల్లో డబ్బులు వేస్తే బాగుంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

3 /4

కానీ ఈ నిర్ణయం వల్ల కాలేజీ యాజమాన్యాల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. 2023–24లో చదువు పూర్తిచేసుకొని కాలేజీలను వదిలి వెళ్లిపోయిన విద్యార్థులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అయితే, ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి కాలేజీలు ఎలా వసూలు చేయాలి అన్న ప్రశ్న ఎదురవుతోంది. విద్యార్థులు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయి ఉండవచ్చు లేదా సంప్రదింపులో లేకపోవచ్చు. అలా అయితే కాలేజీలకు నష్టమేనని యాజమాన్యాలు అంటున్నాయి.

4 /4

ఈ నేపథ్యంలో ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధులు ఎవరి ఖాతాల్లో జమ చేయాలి అనే విషయంలో స్పష్టత అవసరమని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలిగేలా, అలాగే కాలేజీలకు నష్టం లేకుండా ప్రభుత్వం సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ విధానం స్పష్టంగా, పారదర్శకంగా అమలైతేనే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

AP Fee Reimbursement Update Bumper Offer for Students AP Andhra Pradesh government decision Fee Reimbursement Amount Released ₹1200 Crore Fee Reimbursement

Next Gallery

Ranveer Singh: మొన్న సల్మాన్ ఖాన్.. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌.. దురంధర్ హీరోకి బెదిరింపులు..!