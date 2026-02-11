8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్ల మధ్య 8వ వేతన సంఘం గురించి చాలా రోజులుగా అనిశ్చితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా 2025 డిసెంబర్ 31కు ముందు రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులకు కొత్త వేతన సంఘం ప్రయోజనాలు వస్తాయా లేదా అనే సందేహం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది.
ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌధరీ రాజ్యసభలో మాట్లాడుతూ, రిటైర్మెంట్ తేదీ ఆధారంగా ఎవరినీ అన్యాయం చేయబోమని తెలిపారు. అంటే 2026 జనవరి 1కి ముందు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు కూడా 8వ వేతన సంఘం ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయని చెప్పారు. ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2025లో పాత మరియు కొత్త పెన్షనర్లను వేరు చేయాలనే నిబంధన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
సాధారణంగా కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ తేదీ తర్వాత రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగుల పెన్షన్ కొత్త ప్రాథమిక జీతం ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది. అయితే 2025 డిసెంబర్ వరకు రిటైర్ అయిన వారి పెన్షన్ను ఒక నిర్ణీత ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా పెంచుతారు. అంటే వారి ప్రస్తుత పెన్షన్పై ఒక నిర్దిష్ట శాతం పెంపు ఉంటుంది. ఈ విధంగా అందరికీ సమానంగా లాభం చేకూరేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది.
ఇప్పటికే పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా పెన్షనర్లు ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 8వ వేతన సంఘం అమలు వారికి కొంత ఉపశమనం ఇస్తుంది. లక్షలాది మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఈ ప్రకటనతో ఊరట పొందారు.
ఇకపై రిటైర్మెంట్ తేదీ గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అర్హత ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి మరియు పెన్షనర్కు సమాన ప్రయోజనాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని సంకేతాలు ఇచ్చింది.
మొత్తంగా చూస్తే..8వ వేతన సంఘం అమలు వల్ల ప్రస్తుత ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా ఇప్పటికే రిటైర్ అయిన పెన్షనర్లు కూడా గౌరవప్రదమైన పెంపు పొందే అవకాశం ఉంది.