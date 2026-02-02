Private Employees: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. వాళ్లందరి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.15,000..!

Good News To Employees: యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచాలనే ఉద్దేశంతో.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీనిపేరు ప్రధాన మంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన. ఈ పథకం ద్వారా కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరే యువతకు నేరుగా ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు.
79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ పథకం గురించి ప్రకటించారు. యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ స్కీమ్ను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
ఈ పథకం కింద మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరి EPFOలో నమోదు అయ్యే వారికి రూ.15,000 అందిస్తారు. ఈ మొత్తం రెండు విడతలుగా వస్తుంది. ఉద్యోగంలో చేరి 6 నెలలు పూర్తయిన తర్వాత మొదటి విడతగా రూ.7,500 జమ అవుతుంది. అదే ఉద్యోగంలో ఏడాది పూర్తయిన తర్వాత రెండో విడతగా మరో రూ.7,500 అందుతుంది.
ఈ పథకం ఉద్యోగులకే కాకుండా కంపెనీలకూ ఉపయోగపడేలా రూపొందించారు. కొత్త ఉద్యోగిని నియమించిన కంపెనీకి ప్రతి ఉద్యోగికి నెలకు రూ.1,000 నుంచి రూ.3,000 వరకు ప్రోత్సాహకం ఇస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని సాధారణంగా 2 సంవత్సరాల పాటు అందిస్తారు. తయారీ రంగానికి చెందిన సంస్థలకు మాత్రం 4 సంవత్సరాల వరకు ఈ ప్రోత్సాహకం లభిస్తుంది.
PMVBRJY పథకానికి అర్హత పొందాలంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగి మొదటిసారి EPFOలో చేరాలి. ఉద్యోగి జీతం నెలకు రూ.1 లక్ష లోపే ఉండాలి. కనీసం 6 నెలలు ఒకే కంపెనీలో పనిచేయాలి. అలాగే కంపెనీ కూడా EPFOలో నమోదు అయి ఉండాలి.
ఈ పథకం కోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరి PF ఖాతా తెరిచిన వెంటనే ఉద్యోగి ఈ పథకానికి అర్హుడవుతాడు. ప్రభుత్వం నేరుగా ఉద్యోగి బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బును జమ చేస్తుంది.