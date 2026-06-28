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Motorola Edge 70 Fusion: అమెజాన్‌లో రూ.43 వేల మోటోరోలా ప్రీమియం ఫోన్ కేవలం రూ.1,365 లకే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:26 PM IST

Motorola Edge 70 Fusion Amazon Offer: అమెజాన్‌లో Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ.1,365 లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా దీనిపై బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

Motorola Edge 70 Fusion: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రియులకు అమెజాన్ అద్భుతమైన శుభవార్తను అందిస్తూ వస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లతో కూడిన.. అద్భుతమైన లుక్కుతో మార్కెట్లోకి విడుదలైన మోటరోలా కు సంబంధించిన ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ Motorola Edge 70 Fusion పై ఊహించని రేంజ్‌లో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అమెజాన్ అందిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 

Motorola Edge 70 Fusion Amazon Offer News1/5

Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్‌ఫోన్‌

రూ.42,999 విలువైన Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పై ఎన్నో రకాల దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. దీంతోపాటు అదనంగా ఎన్నో స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. 

Motorola Edge 70 Fusion Amazon Offer2/5

ధర (MRP) రూ.42,999..

సాధారణంగా Motorola Edge 70 Fusion అసలు ధర (MRP) రూ.42,999 మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.. అయితే ప్రస్తుతం అమెజాన్ స్పెషల్ ఆఫర్లలో భాగంగా ఈ ఫోన్‌పై ఏకంగా రూ.16,384 ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో పొందవచ్చు.. ఈ భారీ డిస్కౌంట్ తర్వాత స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర నేరుగా రూ.26, 615కే అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతోపాటు భారీ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Motorola Edge 70 Fusion3/5

బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్...

ఈ  Motorola Edge 70 Fusion మొబైల్ పై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. Amazon Pay ICICI క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా HSBC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌లను ఉపయోగించి పేమెంట్ చేసే కొనుగోలుదారులకు దాదాపు రూ.3,000 వరకు అదనపు ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మరి కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా స్పెషల్ తగ్గింపు పొందవచ్చు..  

Motorola Edge 70 Fusion Amazon Offer4/5

రూ.25,250 బోనస్..

అదేవిధంగా ఈ  Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అమెజాన్ అదనంగా ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ ను కూడా అందిస్తూ వస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీనిపై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. మీరు ఈ ఆఫర్ ను వినియోగించి ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. దాని కండిషన్ తో పాటు వ్యాల్యూ ని బట్టి గరిష్టంగా రూ.25,250 బోనస్ లభిస్తుంది. 

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Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్‌ఫోన్‌..

ఇలా లభించిన బోనస్‌ను కొత్త  Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర నుంచి నేరుగా మైనస్ చేస్తే ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.1,365 కే పొందవచ్చు. అదేవిధంగా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని కూడా వినియోగిస్తే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మరింత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించేవారు తప్పకుండా మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తేనే గరిష్టమైన బోనస్ లభిస్తుంది.

TAGS:
Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70 Fusion
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