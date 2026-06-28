Motorola Edge 70 Fusion Amazon Offer: అమెజాన్లో Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ.1,365 లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా దీనిపై బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Motorola Edge 70 Fusion: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు అమెజాన్ అద్భుతమైన శుభవార్తను అందిస్తూ వస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లతో కూడిన.. అద్భుతమైన లుక్కుతో మార్కెట్లోకి విడుదలైన మోటరోలా కు సంబంధించిన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ Motorola Edge 70 Fusion పై ఊహించని రేంజ్లో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అమెజాన్ అందిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..