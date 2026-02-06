BSNL Cheap Plan: ఏడాదికి ఒక్క రీఛార్జ్ చాలు.. బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త భారత్ కనెక్ట్ 26 ప్లాన్ వివరాలివే.. వెంటనే తీసుకోండి!

BSNL Plan For One Year
ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ తన వినియోగదారులకు మరో ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ తీసుకొచ్చింది. తరచూ రీఛార్జ్ చేయడం ఇబ్బందిగా అనిపించే వారికి ఇది చాలా ఉపయుక్తంగా ఉండనుంది. గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బీఎస్ఎన్ఎల్ భారత్ కనెక్ట్ 26 అనే ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్లో ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే ఏడాది మొత్తం వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.
ఈ కొత్త ప్లాన్ ధర కేవలం రూ.2626 మాత్రమే. ఈ రీఛార్జ్తో వినియోగదారులకు 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ వస్తుంది. అంతేకాదు, ప్రతిరోజూ 2.6 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్.. అలాగే రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించే వారు, ఆన్లైన్ క్లాసులు, ఆఫీస్ పనులు, వీడియో కాల్స్ చేసే వారికి ఈ ప్లాన్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారికంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ప్లాన్ వివరాలను వెల్లడించింది. దేశంలోని నగరాలు మాత్రమే కాకుండా గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా సరైన నెట్వర్క్ అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్లాన్ తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఏడాది మొత్తం ఒకే రీఛార్జ్తో సేవలు పొందాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం.
అయితే ఈ ప్లాన్ లిమిటెడ్ టైమ్ ఆఫర్ మాత్రమే. బీఎస్ఎన్ఎల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ ఆఫర్ ఫిబ్రవరి 24..2026 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ తేదీ లోపు రీఛార్జ్ చేసుకున్నవారికే ఈ ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయి.
ప్రైవేట్ టెలికాం సంస్థలైన జియో, ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా గతంలో తమ రీఛార్జ్ ధరలను..పెంచాయి. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ ధరలో ఏడాది వ్యాలిడిటీతో ప్లాన్ అందించడం ద్వారా బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది. ఇప్పటికే చౌక ధర ప్లాన్లతో గుర్తింపు పొందిన బీఎస్ఎన్ఎల్, ఈ భారత్ కనెక్ట్ 26 ప్లాన్తో మరింత మంది కస్టమర్లను తనవైపు తిప్పుకునే అవకాశముందని చెప్పవచ్చు.
తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కోరుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ మంచి ఎంపికగా నిలవనుంది.