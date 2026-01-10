English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Post Office: రూ. 12వేలు కడితే..రూ. 20 లక్షలు మీవే.. ఈ సూపర్ హిట్ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Post Office Scheme: పోస్టాఫీస్.. మధ్యతరగతి ప్రజలతో పాటు చిన్న వ్యాపారుల కోసం ఒక అదిరిపోయే పథకం తీసుకొచ్చింది. అదే రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకం. దీని ద్వారా ప్రభుత్వ హామీతో ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా చిన్నపెట్టుబడితోనే  నెలకు రూ. 20 లక్షల వరకు చేరుకోవచ్చు. ఈ పథకం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతుతో ఉన్న సురక్షిత పొదుపు విధానం. ప్రతి నెలా ఒకే మొత్తాన్ని జమ చేయాలి. కనీసం రూ. 100 తో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. పదేళ్లు పైబడిన ఎవరైనా ఈ ఖాతాను తెరవవచ్చు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పేరుపై కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.  

ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై 6.7 శాతం వడ్డీ రేటు ఉంది. ఇది ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది. మొదటి కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు. ముగింపు తర్వాత మరో 5 సంవత్సరాలు పొడిగించవచ్చు.

రోజుకు రూ. 400 ఆదా చేస్తే నెలకు రూ. 12,000 అవుతాయి. సంవత్సరానికి రూ. 1.44 లక్షలు జమ అవుతాయి. 10 సంవత్సరాలు కొనసాగితే పెట్టుబడి మరియు వడ్డీతో కలిపి సుమారు రూ. 20 లక్షలు చేరుకుంటాయి. ఇలా చిన్న పొదుపులు దీర్ఘకాలంలో పెద్ద ఆస్తిగా మారతాయి.

ఈ ప్లాన్ నెలవారీ స్థిర పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి, రోజు ఖర్చుల నుండి మిగిలిన డబ్బును పెద్ద మొత్తంగా మార్చాలనుకునే వారికి మరియు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు భయపడే వారికి బాగా సరిపోతుంది. ప్రభుత్వ హామీతో ఈ పథకం పూర్తి సురక్షితం.  

అదనంగా ఖాతా తెరిచిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత నిబంధనల ప్రకారం డిపాజిట్ మీద రుణం తీసుకోవచ్చు. ప్రమాదాల సమయంలో డబ్బు కుటుంబానికి చేరేలా నామినీ సౌకర్యం ఉంది.  

