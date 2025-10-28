English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Business Idea: పక్కోడిని కాపీ కొట్టడంలో కాదురోయ్.. టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ లక్షలు సంపాదించవచ్చు..గ్రామీణ యువతకు బెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియా ఇదే..!!

Business Idea: పక్కోడిని కాపీ కొట్టడంలో కాదురోయ్.. టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ లక్షలు సంపాదించవచ్చు..గ్రామీణ యువతకు బెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియా ఇదే..!!

Business Idea 2025: నేటి కాలం రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సవాలు.. వ్యవసాయ కూలీల కొరత. పంటకోతకు వచ్చినప్పుడు కూలీలు దొరకక రైతులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుంది. దీంతో మహారాష్ట్ర, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కూలీలు రప్పించాల్సి వస్తోంది. అయితే ఇక్కడే కొందరు యువ పారిశ్రామికవేత్తలు ఒక అద్భుతమైన ఐడియాను కనిపెట్టారు. అదే డ్రోన్ ఆధారిత వ్యవసాయ సేవలు.
ఇది ఒక కొత్త తరహా బిజినెస్ మోడల్‌ అని చెప్పుకోవచ్చు. పంట పొలాల్లో పురుగుమందులు, ఎరువులు లేదా నీటి ద్రావణాలను పిచికారి చేయడానికి డ్రోన్‌లను ఉపయోగించడం ద్వారా రైతులకు సౌకర్యం, వ్యాపారవేత్తలకు లాభం రెండు దక్కుతున్నాయి. ఈ సేవలను అందిస్తూ నెలకు రూ. 90,000 వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు.

డ్రోన్ ఆపరేషన్ కోసం మీరు ఏదైనా టెక్నికల్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అగ్రికల్చర్ డ్రోన్‌లు యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా రూపొందించాయి. వీటి ధరలు సుమారు రూ.4 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. డ్రోన్‌ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కంపెనీ నుంచి లేదా ట్రైనింగ్ సెంటర్‌ ద్వారా నడపడం, పిచికారీ టెక్నిక్‌లు, భద్రతా నియమాలు వంటి అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తారు.

ఒక ఎకరానికి డ్రోన్‌ ద్వారా పురుగుమందు పిచికారీ చేయడం ద్వారా, అన్ని ఖర్చులు మినహాయించిన తర్వాత సగటున రూ.300 లాభం వస్తుంది. మీరు రోజుకు 10 ఎకరాల వరకు సేవలు అందిస్తే, రోజుకే రూ.3000, అంటే నెలకు రూ.90,000 వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. ఇది పెద్ద పట్టణాల్లో ఐటీ ఉద్యోగంతో సమానమైన లేదా దానికంటే ఎక్కువ ఆదాయం.

ఈ బిజినెస్‌ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మీరు స్వయంగా వ్యవసాయం చేయకపోయినా వ్యవసాయ రంగానికి నేరుగా మద్దతు ఇస్తారు. రైతులకు సమయానికి పిచికారీ సేవలు అందించడం ద్వారా పంట నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. దిగుబడి పెరుగుతుంది. పల్లెటూర్లో లేదా చిన్న పట్టణాల్లో నివసించే యువతకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పుకోవచ్చు.

    ప్రస్తుతానికి భారత ప్రభుత్వ డ్రోన్ దిడీ, డ్రోన్ సర్వీస్ సెంటర్లు వంటి పథకాలు కూడా ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో డ్రోన్ ఆధారిత వ్యవసాయ సేవలు ఒక పెద్ద మార్కెట్‌గా మారే అవకాశం ఉంది.  

  మొత్తానికి వ్యవసాయ కూలీల కొరతను మీరు సమస్యగా కాకుండా ఆదాయ వనరుగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. కొద్దిపాటి పెట్టుబడితో, సరైన శిక్షణతో, మీ స్వగ్రామంలోనే ఒక లాభదాయకమైన వ్యాపారాన్ని మీరు నిర్మించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వ్యవసాయం అంటే కష్టమే కానీ, ఇప్పుడు టెక్నాలజీతో ఆ కష్టం కూడా లాభంగా మారుతోందనే చెప్పవచ్చు...  

