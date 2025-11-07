Profitable Business Idea: ఉద్యోగాల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు..ఇంట్లో నుంచే ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించవచ్చు..!!

Zomato Cloud Kitchen Business Idea: మీరు ఉద్యోగం చేస్తూనే అదనపు ఆదాయం పొందాలని లేదా మీ స్వంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని అనుకుంటే, జొమాటో (Zomato) తో క్లౌడ్ కిచెన్ ప్రారంభించడం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ వ్యాపారంతో మీరు నెలకు సుమారు రూ.50,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. భారతదేశంలో ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. జొమాటో, స్విగ్గీ వంటి యాప్ల ద్వారా ప్రజలు ఇంటికే ఆహారం ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రెస్టారెంట్ల మాదిరిగా డైన్-ఇన్ సర్వీస్ అవసరం లేకుండా కేవలం ఆన్లైన్ ఆర్డర్లను తీసుకుని ఆహారాన్ని డెలివరీ చేసే క్లౌడ్ కిచెన్లు మంచి అవకాశంగా మారాయి.
ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందుగా జొమాటో పార్టనర్ పోర్టల్కి వెళ్లి “Register Your Restaurant” లేదా “Cloud Kitchen Registration” పై క్లిక్ చేయాలి. మీ పూర్తి పేరు, ఇమెయిల్, ఫోన్ నంబర్, రెస్టారెంట్ పేరు, నగరం, చిరునామా వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి. సమాచారం సమర్పించిన తర్వాత, జొమాటో టీమ్ ఇమెయిల్ లేదా ఫోన్ ద్వారా మీ వివరాలను ధృవీకరిస్తుంది.
వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి కొన్ని పత్రాలు అవసరం అవుతాయి. FSSAI లైసెన్స్ ప్రతి ఫుడ్ వ్యాపారానికి తప్పనిసరి, మీ టర్నోవర్ రూ. 40 లక్షలకుపైగా ఉంటే GST రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అవసరం. అలాగే షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డ్ (బిజినెస్ లేదా వ్యక్తిగత), బ్యాంక్ వివరాలు, ఆధార్ లేదా పాస్పోర్ట్ వంటి యజమాని ఐడి ప్రూఫ్ కూడా అవసరం.
తర్వాత కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి మీ ఆన్లైన్ మెనూను ఆకర్షణీయంగా రూపొందించాలి. సాధారణ పేర్లకు బదులుగా “హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ” లేదా “గ్రిల్డ్ చీజ్ డిలైట్” వంటి ప్రత్యేక పేర్లను ఉపయోగించడం మంచిది. ప్రతి వంటకానికి నాణ్యమైన ఫోటోలు జోడించండి. ఇతర కిచెన్ల ధరలను పరిశీలించి పోటీగా మీ ధరలను నిర్ణయించండి. కాంబో ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు, మొదటి సారి కస్టమర్లకు ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఆర్డర్లను పెంచవచ్చు.
జొమాటో ప్రతి ఆర్డర్పై కొంత శాతం కమిషన్ వసూలు చేస్తుంది. బేసిక్ ప్లాన్లో 10–15శాతం కమిషన్ ఉండగా, స్టాండర్డ్ ప్లాన్లో 18–25శాతం వరకు ఉంటుంది. ప్రీమియం ప్లాన్లో 25–30శాతం కమిషన్తో పాటు అదనపు ప్రమోషన్లు, ర్యాంకింగ్, మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. పత్రాలు సమర్పించిన తర్వాత సాధారణంగా 5–7 రోజుల్లో ధృవీకరణ పూర్తవుతుంది. ఆమోదం లభించిన వెంటనే మీ క్లౌడ్ కిచెన్ జొమాటోలో ప్రత్యక్షమవుతుంది, ఆర్డర్లు స్వీకరించవచ్చు.
మీ కిచెన్ లైవ్ అయిన తర్వాత, ఆర్డర్లను పెంచడానికి SEO ఆధారంగా వంటకాల పేర్లు పెట్టడం, స్పష్టమైన వివరాలు వ్రాయడం, ఫాస్ట్ డెలివరీ, మంచి ప్యాకేజింగ్, సమీక్షలపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. నియమిత కస్టమర్లకు డిస్కౌంట్లు లేదా ఉచిత డెలివరీ ఆఫర్ చేయడం వారిని కట్టిపడేస్తుంది. లాభాలను పెంచుకోవడానికి మీ వంటకాల ధరలు, కమిషన్లను సరిగా సమతుల్యం చేయాలి. పానీయాలు లేదా చిన్న సైడ్ ఐటమ్లు (డిప్స్, ఫ్రైస్) జోడించడం ద్వారా ఆదాయాన్ని మరింతగా పెంచుకోవచ్చు.
సరైన ప్రణాళిక, ఆకర్షణీయమైన మెనూ, వేగవంతమైన సర్వీస్, కస్టమర్ సంతృప్తితో మీరు నెలకు రూ. 40,000 నుండి రూ. 50,000 వరకు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు. మొత్తంగా, జొమాటోతో క్లౌడ్ కిచెన్ ప్రారంభించడం తక్కువ పెట్టుబడితో సులభంగా లాభదాయకంగా ఉండే వ్యాపారం. ఇది మీ కుకింగ్ టాలెంట్ను ఆదాయ వనరుగా మార్చి, భవిష్యత్తులో మీ స్వంత ఫుడ్ బ్రాండ్ను నిర్మించే దారిని కూడా సృష్టిస్తుంది.