/అనాస పువ్వు సాగుతో భారీ ఆదాయం.. 20 గుంటల్లోనే రూ.6 లక్షలు సంపాదన సాధ్యమేనా?

Anise Farming Business Idea: అనాస పువ్వు గింజలతో సులభంగా మొక్కలు నాటి బిజినెస్ చేయోచ్చు. ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఏకంగా రూ.5 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. అయిటే, వీటిని ఎలా నాటాలి.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Anise Farming Business Idea: బిర్యానీతో పాటు కుర్మా వంటి ఘుమఘుమలాడే వంటకాలైనా.. దగ్గు నుంచి జలుబును తగ్గించే ఆయుర్వేద కషాయాలైనా అందులో అనాస పువ్వు తప్పకుండా ఉండాల్సిందే.. అద్భుతమైన సువాసనతో పాటు ఔషధ గుణాలు మెండుగా ఉండే ఈ మసాలా దినుసు ధర గురించి చాలా మందికి తెలిదు.. దీనిని మార్కెట్లో కిలోకు రూ.600 నుంచి రూ. 1,000 వరకు పలుకుతుంది. కాబట్టి చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ధర చూసి వెనకడుగు వేస్తారు.
అయితే, ఈ అనాస పువ్వు మొక్కలను సులభంగా ఇంట్లో కూడా పెంచొచ్చు.. అంతేకాకుండా భూమి తక్కువగా ఉన్నవారు మంచి బిజినెస్ కింద ఈ మొక్కలను నాటి ఆ పువ్వులను మార్కెట్లో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. అయితే, ఈ మొక్కలను ఎలా నాటాలో, వాటి నుంచి పువ్వులను ఎలా కోయాలో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ మొక్క వేర్లు ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి నీరు నిల్వ ఉండని సారవంతమైన మట్టి అవసరం ఉంటుంది. దీని కోసం 50 శాతం సాధారణ తోట మట్టితో పాటు 30 శాతం వర్మీ కంపోస్ట్ లేదా బాగా చివికిన పశువుల ఎరువు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే 20 శాతం కోకోపీట్తో పాటు ఇసుక మిశ్రమం వేసుకుని భూమిని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికి దాదాపు రూ.5 వేల రూపాయలు ఖర్చవుతుంది.
ఈ మొక్క వేర్లు ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి నీరు నిల్వ ఉండని సారవంతమైన మట్టి అవసరం ఉంటుంది. దీని కోసం 50 శాతం సాధారణ తోట మట్టితో పాటు 30 శాతం వర్మీ కంపోస్ట్ లేదా బాగా చివికిన పశువుల ఎరువు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే 20 శాతం కోకోపీట్తో పాటు ఇసుక మిశ్రమం వేసుకుని భూమిని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికి దాదాపు రూ.5 వేల రూపాయలు ఖర్చవుతుంది.
విత్తనం నాటిన తర్వాత అనాస పువ్వు మొక్క ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి రోజుకు కనీసం 4 నుంచి 6 గంటల పాటు సహజ సూర్యరశ్మి తప్పకుండా అవసరం ఉంటుంది.. అయితే, ఎండాకాలంలో తీవ్రమైన ఎండ నేరుగా తగలకుండా ఉండేందుకు సెమీ-షేడ్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. మట్టిలో ఎప్పుడూ తేమ ఉండేలా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నీరు నిలవకుండా ఉండడం చాలా మంచిది.. నీరు ఎక్కువైతే వేరుకుళ్లు తెగులు సోకే ప్రమాదం ఉంది.
మొక్క వేగంగా ఎదిగే దశలో ప్రతి 20 నుంచి 25 రోజులకు ఒకసారి కొద్దిగా కంపోస్ట్ లేదా వానపాముల ఎరువును మట్టి పైభాగంలో వేసి బాగా మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చీడపీడల బెడద రాకుండా ఉండటానికి.. నెలకు ఒకసారి వేపనూనె (Neem Oil) ద్రావణాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేస్తే సరిపోతుంది. పువ్వు పెరుగుతున్న కొద్ది ఓపిగా చెట్లకు నీటిని అందించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, 20 గుంటల్లో వీటిని నాటితే దాదాపు మొక్కల కండీషన్ బట్టి.. 50 కేజీల వరకు దిగుబడి వచ్చిన దాదాపు 6 నెలల్లో రూ.5 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.