Business Idea: పాములు పెంచుతోంది.. కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది.. ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకుంటే ముక్కున వేలు వేసుకోవడం ఖాయం!

Farming of Snakes: సాధారణంగా వ్యాపారం అంటే లాభం సంపాదించాలన్న ఉద్దేశంతో..  ప్రజల అవసరాలను తీర్చేందుకు వస్తువులు లేదా సేవలను ఉత్పత్తి చేయడం, కొనడం, అమ్మడం, లేదా అందించడం. ఇది ఒక ఆర్థిక కార్యకలాపం వంటిది. ఇక్కడ పెట్టుబడి నిరంతర నిర్వహణ నష్ట భయం ఉంటుంది.  చిన్న కిరాణా దుకాణం నుండి పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీల వరకు అన్ని వ్యాపారాలే. 
అయితే సాధారణంగా వ్యాపారం అనగానే అందరికీ రకరకాల ఐడియాలు .. రకరకాల వస్తువుల అమ్మకాలు గుర్తుకొస్తాయి.  కానీ పాముల పెంపకం వ్యాపారం గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? పాముల పెంపకం వ్యాపారామా?  వినడానికి షాకింగ్ గా ఉంది కదూ. అవును.. నేను చెప్పేది నిజమే. ఓ మహిళ పాముల పెంపకం వ్యాపారం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరము ఒక 1కోటి 37 లక్షల రూపాయలను సంపాదిస్తుంది. అది ఎక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ..ఈ స్టోరీలోకి వెళ్లాల్సిందే.

సాధించాలన్న తపన ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే. అభిరుచి, ధైర్యం ఉంటే చాలు ఏదైనా ఇట్టే సాధించగలుగుతారు. ఇప్పుడు అదే నిరూపించింది చైనాకు చెందిన ఓ యువ మహిళ. ఈ మహిళ పాముల పెంపకం కేంద్రాన్ని స్థాపించింది. వినేందుకు ధైర్యం సరిపోవడం లేదు కదా. అవును పాముల వ్యాపారం ద్వారా సదరు యువతి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. ఆ యువతి అనుసరిస్తున్న ప్రత్యేకమైన పెంపక పద్ధతి గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ రిపోర్టు ప్రకారం.. క్విన్ అనే ఇంటిపేరు గల ఆ మహిళ 1995లో జన్మించింది. దక్షిణ చైనాలోని గ్వాంగ్జీ ప్రావిన్స్‌లోని గ్వైలిన్‌లో నివసిస్తోంది. విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పట్టా పొందిన ఈ రెండేళ్ల తర్వాత ఆమె తన తండ్రికి పాముల పెంపకంలో సహాయం చేసేందుకు తన గ్రామానికి తిరిగి వచ్చింది.

ఇప్పుడు ఆమె 50 వేలకు పైగా ఐదు దశల పాములు సుమారు 10వేలకుపైగా నాగులపాములతో సహా 60 వేల పైగా సరిస్రుపాలను పెంచుతుంది.  ఈ వ్యాపారం చాలా భావించి మొదట్లో వద్దని తన వారించారని క్వీన్ చెప్పుకొచ్చింది. ఈ వ్యాపారం ఒంటరిగా చేయడం అంత సులభం కాదని తెలుసుకున్న క్వీన్ చివరికి తన తండ్రికి సహాయం చేసుకుందకు ముందకు వచ్చింది. 

ఎందుకంటే పాములకు బలవంతంగా ఆహారం తినిపించాల్సి ఉంటుంది. విషపూరితమైనవి కాబట్టి వాటి దగ్గరకు వెళ్లడం కూడా చాలా ప్రమాదకరమైన ఆమె వివరించింది.  ఎండబెట్టిన పాములు.. పాము నూనెను సాంప్రదాయ వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారని..వివరించారు. 

నెలకు రెండుసార్లు పాము విషాన్ని సేకరించాలి. దీని కోసం కూలీ ఇతర ఖర్చులు తీసివేసిన తర్వాత ఈ వ్యాపారం ద్వారా ఏడాదికి 10 లక్షల యువార్డులు అంటే భారతీయ కరెన్సీలో ఒక 1కోటి 37 లక్షల పైగా ఆదాయం వస్తుందని క్వీన్ తెలిపింది.  క్విన్ తన పాముల పెంపకం అనుభవాలను ఆచరణాత్మక సమాచారం అనే పేరుతో ఆన్లైన్లో షేర్ చేసుకుంటుంది. అక్కడ ఆమెకు 22,000 మందికి పైగా ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. 

ఏది ఏమైనా ట్రెండ్ ఫాలో అవడం కాదు.. ట్రెండ్ సెట్ చేయడంలోనే అసలు మజా ఉంటుందని క్విన్ చెప్పకనే చెబుతోంది. పాములు పెంచుతూ కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్న క్విన్ నిజంగా గ్రేట్ అనే చెప్పాలి.    

China Woman Snakes Farming of Snakes Earning crores Venom Medical Research selling China Snakes Farming

Baldness Remedy: హెయిర్ ఫాల్‌కు గుడ్‌బై… ఇంట్లోనే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్..బట్టతల సమస్యకు చెక్ పెట్టే సొల్యూషన్ వచ్చేసిందోచ్!!