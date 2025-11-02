Business Ideas: ఉద్యోగ ఒత్తిడి, ప్రతిరోజూ మీ బాస్ తిట్లు.. ఉద్యోగ జీవితంలో విసిగిపోయారా? డోంట్ వర్రీ.. ఉద్యోగం ఒకటే జీవితం కాదు.. తెలివిగా ఆలోచించి వ్యాపారం చేస్తే జీతం కంటే ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు. కానీ కావాల్సిందిల్లా సమయం, ఓపిక, ఆలోచించే పరిజ్నానం.. మొదట్లో ఎదురయ్యే నష్టాలు..వీటన్నింటినీ అధిగమించినట్లయితే.. మీరే నలుగురికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు ఎక్కువ డబ్బు కావాలన్న అపోహ అందరిలోనూ ఉంటుంది కానీ ఈ 5 బిజినెస్ లు తక్కువ పెట్టుబడితోనే ప్రారంభించవచ్చు. అలాంటి 5 బిజినెస్ ఐడియాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఒకప్పుడు వర్షాకాలంలో మాత్రం దోమల బెడతా ఉండేంది. ఇప్పుడు మనుషులతోపాటు కాలం కూడా అప్ డేట్ అయ్యింది. సీజన్ తో పనిలేకుండా అన్ని కాలాల్లోనూ దోమలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. వీటిని ఎదుర్కొనేందుకు మార్కెట్లో రకరకాల ప్రొడక్టులు అందుబాటులోకి వచ్చాచి. అందులో దోమలను తరిమికొట్టే అగరబత్తీలు, ఎలక్ట్రిక్ బ్యాట్స్. ఈ వస్తువులను రూ. 3వేలకు కొనుగోలు చేసి చిన్న స్టాల్ ఏర్పాటు చేసి అమ్మడం ద్వారా రెట్టింపు లాభాలను పొందవచ్చు. ప్రతి యూనిట్ రూ. 20 నుంచి రూ. 50 లాభం పొందవచ్చు. ఇవి ప్రతి ఇంటికి అవసరమైనవే. కాబట్టి డిమాండ్ కూడా ఎప్పుడూ ఉంటుంది.
ఈ మధ్యకాలంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఆఫీసులకు, ఇతర పనులకు వెళ్లే వారు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర నిత్యావసర వస్తులువు తడిసిపోకుండా కాపాడుకోవడం పెద్ద సవాల్ గా మారుతోంది. అందుకే మొబైల్ పౌచ్ లు, రెయిన్ కవర్లు, షూ కవర్లు వంటి వస్తువులకు భారీగా డిమాండ్ ఉంది. బస్ స్టాండ్లు, కళాశాల గేట్లు లేదా మార్కెట్లు వంటి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలలో అమ్మవచ్చు. ఒక్కో వస్తువుకు లాభం రూ. 10– రూ. 30 ఉంటుంది. అమ్మకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మొత్తం లాభం గణనీయంగా మారుతుంది. వర్షాకాలంలో తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం ఖచ్చితంగా అధిక ఆదాయానికి మూలంగా ఉంటుంది.
వర్షాకాలంలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి, మీ వస్తువులను వర్షం నుంచి రక్షించుకోవడం పెద్ద సవాల్. దీనివల్ల వాటర్ప్రూఫ్ బ్యాగులు, ల్యాప్టాప్ కవర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. మీరు బ్యాగులు, కవర్లను కేవలం రూ. 10,000 కు కొనుగోలు చేసి, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదా ఫేస్బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా అమ్మవచ్చు. ఒక్కో బ్యాగుకు రూ.100 నుండి రూ. 200 వరకు మార్జిన్ సులభంగా సంపాదించవచ్చు. మీరు కొంచెం సృజనాత్మకంగా ఆలోచించి, బ్యాగులకు కస్టమ్ ప్రింటింగ్ (పేర్లు, లోగోలు లేదా కోట్లు వంటివి) జోడిస్తే, మీ లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ వ్యాపారం జూలై సీజన్లో లాభదాయకంగా ఉండటమే కాకుండా దీర్ఘకాలంలో కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది.
వర్షాలు పడుతుంటే వేడి వేడి మొక్కజొన్న, టీ లేదా సమోసాలు తినాలనిపిస్తుంది. వీధి మూలలో ఆఫీసు దగ్గర వేడి మొక్కజొన్న, స్పైసీ టీ, క్రిస్పీ సమోసాలు కనిపిస్తే, తడిసినా కూడా క్యూలో నిలబడి మరీ కొంటుంటారు. మీరు ఈ వ్యాపారాన్ని కేవలం రూ. 5,000–రూ. 8,000తో ప్రారంభించవచ్చు. ఒక బండి, పాత్రలు, సిలిండర్, ముడి పదార్థాలతో, మీరు ఒక చిన్న దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. మీ మొక్కజొన్నకు మిరపకాయ, ఉప్పు, నిమ్మకాయ, సుగంధ ద్రవ్యాల ప్రత్యేక మిశ్రమాన్ని జోడించడం వల్ల ఖచ్చితంగా కస్టమర్లు తిరిగి వస్తారు. రోజువారీ లాభాలు రూ. 800 నుండి రూ. 1,500 వరకు ఉంటాయి. చిన్న పట్టణాల నుండి మహానగరాల వరకు ఈ వ్యాపారం సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది.
వర్షం అంటే తడిసిపోతామనే భయం. ప్రతి ఒక్కరూ రెయిన్ కోట్ లేదా గొడుగుతో తమను తాము రక్షించుకోవాలని కోరుకుంటారు. ఇది డబ్బు సంపాదించడానికి ఒక అవకాశం. మీరు కేవలం రూ. 10,000 నుండి రూ. 15,000 ప్రారంభ పెట్టుబడితో రెయిన్ కోట్లు, గొడుగులను నిల్వ చేసుకోవచ్చు. మీరు వాటిని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, రైల్వే స్టేషన్లు, స్థానిక మార్కెట్లు లేదా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో అమ్మవచ్చు. మీరు గొడుగు లేదా రెయిన్కోట్పై 100శాతం వరకు లాభం పొందవచ్చు. అంటే మీరు రూ. 100కి ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేసి రూ. 200కి అమ్మవచ్చు. ఈ తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన వ్యాపారం ఈ వర్షాకాలంలో మంచి లాభాలను అందిస్తుంది.