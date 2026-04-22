Business Idea: ఇంట్లో ఖాళీ గది ఉంటే చాలు.. తెల్ల బంగారం పండించవచ్చు.. నెలకు 1లక్ష ఆదాయం పక్కా..

Mushroom Farming Business in India: బుర్రను సక్కగా వాడితే ఐడియాలకు ఏమాత్రం కొదవే ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఉద్యోగాలు దొరకాలంటే అంత సులభం కాదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అయితే ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షించాల్సిందే. అయినా ఉద్యోగం వస్తుందన్న గ్యారెంటీ ఉండదు. అందుకే చాలా మంది ఉద్యోగాలు కాకుండా వ్యాపారం వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా యువత ఉద్యోగం కంటే వ్యాపారమే బెస్ట్ అంటున్నారు. మీరు కూడా వ్యాపారం రాణించాలంటే పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం లేకుండా పెద్ద పెద్ద షాపులు పెట్టకుండా..కేవలం మీ ఇంట్లో ఉన్న ఒక చిన్న గది నుంచే బిజినెస్ ప్రారంభించవచ్చు. ఈ సూపర్ హిట్ వ్యాపారాన్ని ఈ రోజే ప్రారంభిస్తే.. తక్కువ ఖర్చుతో.. సున్నా నష్టాలతో నెలకు 1లక్ష రూపాయల వరకు లాభం పొందవచ్చు. ఈ వ్యాపారం ఈ కాలంలో అత్యంత ప్రజాదారణ పొందింది. అదే తెల్ల బంగారం. ఈ బిజినెస్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
నేటికాలంలో చాలామంది ఇంట్లో నుంచే భారీగా ఆదాయం వచ్చే పని చేయాలని భావిస్తున్నారు. మీరు కూడా తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి అనుకుంటే తెల్ల బంగారం అని పిలిచే పుట్టగొడుగుల వ్యాపారం మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఇందులో గొప్ప విషయం ఏమిటంటే.. మీరు దీనికోసం పెద్దగా స్థలం కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లోనే ఒక చిన్న చీకటి గది ఉంటే సరిపోతుంది.
ఈరోజుల్లో పుట్టగొడుగుల వ్యాపారం చాలా ప్రజాదారణ పొందుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మిమ్మల్ని చాలా తక్కువ సమయంలో కోటీశ్వరులను చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. పుట్టగొడుగుల సాగులో అత్యంత ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే.. ఇది ఒక సీజనల్ వ్యాపారం. ముఖ్యంగా దీపావళి హోలీ మధ్య ఉండే శీతాకాలంలో దీనిని ఎక్కువగా దిగుబడి వస్తుంది. అంటే ఏడాదిలో కేవలం నాలుగు నెలల కష్టపడితే మీరు ఏడాది ఆదాయాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు.
పెళ్లిలో సీజన్ అయినా హోటల్లు, రెస్టారెంట్లు ఎక్కడైనా సరే పుట్టగొడుగుల డిష్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అంటే దానికి ఎంత డిమాండ్ పెరిగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పుట్టగొడుగులను పెంచేందుకు మీకు కావాల్సింది ఒక గది ,విత్తనాలు ,ఎరువులు వంటివి కొన్ని ముడి పదార్థాలు మాత్రమే. అయితే వ్యాపారులు ఈ సామాగ్రి అంతటిని నేరుగా మీ ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేస్తారు. ఒకసారి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత పుట్టగొడుగులు త్వరగా పెరుగుతాయి .పుట్టగొడుగుల మార్కెట్లో కిలోకు 200 రూపాయలకు పైన ఉన్నప్పటికీ వాటిని చొప్పున హోల్సేల్గా అమ్మినా కూడా మీకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు వస్తుంది.
పుట్టగొడుగుల సాగు నుండి వచ్చే ఆదాయం నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక ఉదాహరణగా చూద్దాం. మీరు ఒక చిన్న గదిలో ప్రతిరోజు 15 నుంచి 20 కిలో గ్రాముల పుట్టగొడుగులు పండిస్తారనుకుంటే.. అది 150 రూపాయలు చొప్పున మీరు రోజువారి ఆదాయం 250 నుంచి 3000 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. అందువల్ల నెలవారి అమ్మకాలు సుమారుగా 67,000 నుంచి 97 వేల రూపాయల వరకు ఉంటాయి. అయితే మీరు విద్యుత్, ఎరువులు వంటి చిన్న చిన్న ఖర్చులు తీసివేసిన ఆ తర్వాత మీకు ప్రారంభ దశలో నెలకు 40 నుంచి 50 వేల వరకు సులభంగా మిగులుతుంది.
కానీ సంపాదన ఇక్కడతో ఆగిపోదు. మీరు గది పరిమాణాన్ని పెంచిన లేదా పుట్టగొడుగుల వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించినా.. మీ నెలవరి ఆదాయం సులభంగా లక్ష రూపాయలు దాటిపోతుంది. ఈ రోజుల్లో పుట్టగొడుగులు ప్రతి పార్టీ, పండగ మెనూలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారిపోయాయి. కాబట్టి వాటిని అమ్మడం గురించి చింతించాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. మీరు వాటిని నేరుగా మార్కెట్ కు కూరగాయల వ్యాపారులకు లేదా స్థానిక హోటల్కు సరఫరా చేసుకోవచ్చు.అందుకే ఈ పుట్టగొడుగుల బిజినెస్ అత్యంత ప్రజాదారణ పొందిన వ్యాపారాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.