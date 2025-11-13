English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Business Ideas: జీతం డబ్బులు ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదా? ఈ 10 స్మార్ట్ సైడ్ ఇన్‎కమ్ ఐడియాస్ మీ భవిష్యత్తును బంగారంగా మారుస్తాయ్..!!

Business Ideas: నేటి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో నెలకు వచ్చే జీతంతో  జీవించడం చాలా మందికి కష్టంగా మారింది. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుండటం, ఖర్చులు రోజురోజుకు పెరగడం వలన చాలా మంది తమ ప్రధాన ఉద్యోగంతో పాటు అదనపు ఆదాయ వనరులను వెతుకుతున్నారు. ఈ అదనపు ఆదాయాన్ని వెతుకుతున్నారు.  అయితే ఇంటి నుంచే, ల్యాప్‌టాప్ లేదా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా చేయగలిగే అనేక సైడ్ ఇన్‌కమ్ అవకాశాలు చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉద్యోగం చేస్తూనే వీటి ద్వారా అదనపు ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చు. 
1 /10

మీకు కంటెంట్ రైటింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, వీడియో ఎడిటింగ్ లేదా సోషల్ మీడియా మేనేజ్‌మెంట్ వంటి నైపుణ్యాలు ఉంటే, ఫ్రీలాన్సింగ్ ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. Fiverr, Upwork, Freelancer వంటి వెబ్‌సైట్‌లలో ప్రొఫైల్ సృష్టించి ప్రాజెక్టులు పొందవచ్చు. ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌కు వేరువేరుగా చెల్లింపు లభిస్తుంది, ఇది పూర్తిగా సరళమైన పని విధానం.

2 /10

మీకు రాయడం లేదా మాట్లాడటం ఇష్టం అయితే, బ్లాగింగ్,  YouTube రెండూ అద్భుతమైన మార్గాలు. మీరు ట్రావెల్, టెక్నాలజీ, ఆరోగ్యం, విద్య లేదా మోటివేషన్ వంటి అంశాలపై కంటెంట్ సృష్టించవచ్చు. మీ ప్లాట్‌ఫారమ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, ప్రకటనల ఆదాయం, స్పాన్సర్‌షిప్‌లు, అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ద్వారా నిష్క్రియ ఆదాయం వస్తుంది.  

3 /10

ఇది చాలా సులభమైన ఆన్‌లైన్ ఆదాయ పద్ధతి. మీరు Amazon, Flipkart లేదా ఇతర వెబ్‌సైట్‌ల అఫిలియేట్ ప్రోగ్రామ్‌లలో చేరి, మీ సోషల్ మీడియా లేదా బ్లాగ్ ద్వారా ఉత్పత్తులను ప్రమోట్ చేయాలి. ఎవరు మీ లింక్ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే, మీరు కమీషన్ పొందుతారు.  

4 /10

మీకు ఏదైనా అంశంపై లోతైన పరిజ్ఞానం ఉంటే, ఉదాహరణకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్, కోడింగ్, ఫైనాన్స్ లేదా పర్సనల్ డెవలప్‌మెంట్ వంటి విషయాలు, మీరు ఆన్‌లైన్ కోర్సులు లేదా ఈబుక్‌లను తయారు చేసి విక్రయించవచ్చు. ఒకసారి కంటెంట్ సిద్ధం చేస్తే, అది దీర్ఘకాలం ఆదాయ వనరుగా మారుతుంది.  

5 /10

పాఠశాల, కాలేజీ లేదా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు మార్గదర్శనం చేయడం ద్వారా మంచి సైడ్ ఇన్‌కమ్ పొందవచ్చు. Vedantu, Byju’s, Unacademy వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మీరు ఆన్‌లైన్ ట్యూటర్‌గా నమోదు కావచ్చు.

6 /10

చిన్న వ్యాపారాలు లేదా స్థానిక బ్రాండ్‌లు తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాలను నిర్వహించడానికి నిపుణులను వెతుకుతుంటాయి. మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, యూట్యూబ్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మంచి అవగాహన కలిగి ఉంటే, మీరు సోషల్ మీడియా మేనేజర్‌గా ఫ్రీలాన్స్ క్లయింట్లతో పని చేసి మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు.  

7 /10

మీరు మెషో, GlowRoad, Shop101 వంటి యాప్‌ల ద్వారా ఉత్పత్తులను రీసెల్ చేయవచ్చు. స్టాక్ కొనుగోలు అవసరం లేకుండా, కేవలం ఉత్పత్తి లింక్‌ను షేర్ చేయడం ద్వారా ప్రతి అమ్మకంపై మార్జిన్ సంపాదించవచ్చు.  

8 /10

మీకు ఫైనాన్స్ పట్ల అవగాహన ఉంటే, స్టాక్ మార్కెట్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచి ఎంపిక. ఇది కొంత రిస్క్ ఉన్నప్పటికీ, సరైన విశ్లేషణ, క్రమశిక్షణతో దీర్ఘకాలంలో స్థిరమైన రాబడులు పొందవచ్చు.  

9 /10

ఇప్పటి డిజిటల్ యుగంలో బ్రాండ్‌లు సృజనాత్మక కంటెంట్ క్రియేటర్లను వెతుకుతుంటాయి. మీరు ఆసక్తికరమైన వీడియోలు, రీల్స్ లేదా షార్ట్స్ సృష్టించడం ద్వారా ప్రజాదరణ పొందవచ్చు. బ్రాండ్ సహకారాలు, ప్రమోషన్ డీల్స్ ద్వారా మీరు గణనీయమైన ఆదాయం పొందవచ్చు.

10 /10

మీకు ఫోటోగ్రఫీ లేదా వీడియోగ్రఫీ హాబీగా ఉంటే, Shutterstock, iStock లేదా Adobe Stock వంటి సైట్‌లలో మీ ఫోటోలు, వీడియోలు అప్‌లోడ్ చేసి అమ్మవచ్చు. ప్రతి డౌన్‌లోడ్‌కి డాలర్లలో చెల్లింపు లభిస్తుంది. 

