Business Ideas 2025: 40 రోజులు కష్టపడితే చాలు.. ఈ పంట మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులను చేస్తుంది..!!

Business Ideas 2025: తక్కువ పెట్టుబడితో, తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ లాభాలు అందించే వ్యవసాయం చేయాలనుకునే రైతులకు దోసకాయ సాగు అనేది ఒక అద్భుతమైన పంటగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం యువ రైతులు పెద్దెత్తున దోసకాయలను పండించి లక్షల్లో ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు. ఈ పంట ప్రత్యేకత ఏంటంటే... కేవలం 40 నుండి 70 రోజుల్లోనే చేతికి వస్తుంది. మార్కెట్లో మంచి ధరకు అమ్ముడవుతుంది. వేసవికాలంలో దోసకాయలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవి చల్లదనాన్ని ఇవ్వడంతోపాటు నీరసాన్ని తగ్గించే గుణాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
దోసకాయ మనం సాధారణంగా కూరగాయగా తింటాం. కానీ ఇది సలాడ్లలో కూడా ఒక ప్రధాన భాగంగా ఉంటుంది. దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో భోజనంతో పాటు సలాడ్ ఉంటుందనే చెప్పాలి. అందుకే దోసకాయకు ఎప్పటికీ డిమాండ్ తగ్గదు. ఏ సీజన్లోనైనా దీనిని మార్కెట్లో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. రైతులు చెబుతున్నట్లు, తమ భూమిలో 40 రోజుల్లో పండే ఈ పంటను సాగు చేయడం ద్వారా మంచి ఆదాయం వస్తుంది. ఇది చిన్నస్థాయి వ్యవసాయదారులకే కాదు, కొత్తగా వ్యవసాయం మొదలు పెట్టాలనుకునే వారికి కూడా మంచి వ్యాపారావకాశంగా మారుతుంది.
దోసకాయ సాగు సాధారణంగా ఇసుకతో కూడిన లోమీ నేలలో బాగా పండుతుంది. అయితే ఇది బరువైన నేలలో కూడా పండించవచ్చు. ముఖ్యంగా, నీరు నిలిచిపోకుండా మంచి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఉండాలి. నీరు స్తబ్దుగా ఉండటం వలన వేర్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇసుక నేల త్వరగా ఎండిపోతుంది కాబట్టి, అది దోసకాయ సాగుకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
భూమిని సాగుకు సిద్ధం చేసే ముందు దాన్ని బాగా దున్ని చదును చేయాలి. తరువాత విత్తనాలను నాటాలి. పొలాన్ని ఎల్లప్పుడూ తేలికపాటి తేమతో ఉంచాలి. కానీ నీరు నిలిచిపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రతి వారం తక్కువ మోతాదులో నీరు పెట్టాలి.
దోసకాయ పంట 40 నుండి 70 రోజుల్లో చేతికి వస్తుంది. కాయలు సరిగ్గా ఎదిగిన తరువాత, వాటిని కోసి స్థానిక మార్కెట్ లేదా హోల్సేల్ వ్యాపారులకు విక్రయించవచ్చు. ఒక హెక్టారులో సుమారు 60 నుండి 70 క్వింటాళ్ల దోసకాయ దిగుబడి వస్తుంది.
చాలా మంది రైతులు పాలీహౌస్ పద్ధతిలో లేదా ఆధునిక సాగు పద్ధతుల్లో దోసకాయలను పండించి, ఒకే సీజన్లో 10 నుండి 12 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు సాధించాలనుకునే వారందరికీ ఇది సరైన వ్యవసాయ ఎంపికగా చెప్పవచ్చు.
దోసకాయ సాగు సులభం మాత్రమే కాదు, తక్కువ కాలంలో మంచి రిటర్న్ ఇచ్చే లాభదాయక పంట కూడా. అందుకే చాలా మంది రైతులు ఇప్పుడు దీనిని ఒక స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా ఎంచుకుంటున్నారు.