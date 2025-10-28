English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Business Ideas: మనస్సు చంపుకుంటూ ఉద్యోగం చేయనక్కర్లేదు... ఈ 5 వ్యాపారాల్లో ఏది ప్రారంభించినా లక్షల్లో ఆదాయం పక్కా.. !!

Business Ideas: మనస్సు చంపుకుంటూ ఉద్యోగం చేయనక్కర్లేదు... ఈ 5 వ్యాపారాల్లో ఏది ప్రారంభించినా లక్షల్లో ఆదాయం పక్కా.. !!

 

Business Ideas 2025:నెలంతా కష్టపడి పనిచేస్తే వస్తే జీతం.. పిల్లల పుస్తకాలు కొనేందుకు సరిపోవడం లేదని బాధపడుతున్న తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. భార్యభర్తలు ఉద్యోగం చేస్తేనే.. నెలంతా గడిచే రోజులివి. అయినా వచ్చే అరకొర జీతాలతో జీవితాలను నెట్టుకొస్తున్నారు. కాస్త తెలివిగా ఆలోచిస్తూ..ఉద్యోగాలు చేస్తూ సైడ్ బిజినెస్ లు చేస్తూ సంపాదిస్తున్నవాళ్లూ ఉన్నారు. అలాంటి వారి కోసం కొన్ని బిజినెస్ ఉన్నాయి.
1 /8

సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకుంటూ.. మీ కలలను నిజం చేసుకోవాలన్న తపన ఉన్నా, సరైన ఆలోచనతోపాటు కృషితో వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. మీ జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. భారతదేశంలో ప్రస్తుతం వ్యాపార అవకాశాలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించినా సరే, పట్టుదల, సరైన దిశ, మార్కెట్ అవగాహన ఉంటే పెద్ద స్థాయిలో ఎదగడం సాధ్యమే అని చెప్పవచ్చు. కొంతమంది చిన్న పెట్టుబడితో ప్రారంభించి, కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే కోట్లాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ఇలాంటి వ్యాపార ఆలోచనలు కేవలం ట్రెండీగా ఉండటమే కాకుండా, నేటి మార్కెట్ అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోతాయి.  

2 /8

మొదటగా ఆన్‌లైన్ కంటెంట్ క్రియేట్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగం గురించి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం ఇది అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న రంగం. మీకు రాయడం, వీడియోలు తీయడం లేదా డిజైన్ చేయడం పట్ల ఆసక్తి ఉంటే, మీరు YouTube, బ్లాగింగ్ లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. ఒక స్మార్ట్‌ఫోన్, ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు, మీరు ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించవచ్చు. మొదట్లో నెలకు రూ. 15,000 నుండి రూ. 50,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. కాలక్రమంలో అది లక్షల్లోకి పెరుగుతుంది. మీకు ఇష్టమైన విభాగం (ఉదా. టెక్నాలజీ, ఫిట్‌నెస్, లైఫ్‌స్టైల్, వ్యాపారం) ఎంచుకుని SEO నేర్చుకోవడం మీ విజయానికి కీలకం అవుతుంది.

3 /8

  మనదేశంలో వివాహాలు, వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా జరుగుతుంటాయి. అందుకే రెండవ మంచి ఆలోచన వివాహ ప్రణాళిక, ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్. ఈ రంగంలో సమన్వయ నైపుణ్యాలు, సృజనాత్మకత ఉన్న వారికి ఇది బంగారు బాట అని చెప్పాలి. చిన్న ఈవెంట్‌లతో ప్రారంభించి, డెకరేటర్లు, ఫోటోగ్రాఫర్లు, విక్రేతలతో నెట్‌వర్క్ ఏర్పరచుకుంటే, ఒక్కో ఈవెంట్ ద్వారా రూ. 50,000 నుండి రూ. 2 లక్షల వరకు సంపాదించడం సాధ్యం. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మీ పనిని ప్రదర్శించడం ద్వారా మరింత క్లయింట్లు పొందవచ్చు.  

4 /8

  ఇంటి వద్ద తయారుచేసిన బేకరీ ఫుడ్ బిజినెస్. ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెంచుతున్నారు. అందువల్ల ఇంటి వంటకు ఉన్న డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. టిఫిన్ సర్వీస్, ఊరగాయలు, కేకులు లేదా స్నాక్స్ తయారు చేసి ఆన్‌లైన్‌లో అమ్మడం ద్వారా మీరు నెలకు రూ. 20,000 నుండి రూ. 1 లక్ష వరకు సంపాదించవచ్చు. ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజింగ్, మంచి నాణ్యత, FSSAI లైసెన్స్ కలిగి ఉంటే ఈ వ్యాపారం చాలా త్వరగా ఎదుగుతుంది.  

5 /8

ఫిట్‌నెస్ , యోగా రంగం కూడా ఇప్పుడు మంచి అవకాశాలు అందిస్తోంది. ప్రజలు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అవలంబించేందుకు యోగా ట్రైనర్లు, ఫిట్‌నెస్ కోచ్‌లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. మీరు ఈ రంగంలో సర్టిఫికేట్ పొందినట్లయితే, ఆన్‌లైన్ లేదా స్థానిక తరగతుల ద్వారా ప్రారంభించవచ్చు. మొదట్లో నెలకు రూ. 20,000 నుండి రూ. 50,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. కస్టమర్లను పెంచుకోవడం కోసం ఉచిత సెషన్‌లతో ప్రారంభించడం, సోషల్ మీడియాలో మీ బ్రాండ్‌ను ప్రదర్శించడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

6 /8

  తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం వచ్చే వ్యాపారాల్లో అగరుబత్తులు, కొవ్వొత్తుల తయారీ ఒకటి. పండుగల కాలంలో వీటికి డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుంది. రూ. 5,000 నుండి రూ. 20,000 వరకు పెట్టుబడితో ప్రారంభించవచ్చు. నెలకు రూ. 30,000 నుండి రూ. 1 లక్ష వరకు ఆదాయం సాధ్యమే. ప్రత్యేకమైన సువాసనలు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌లతో మీ ఉత్పత్తులను విభిన్నంగా మార్కెట్ చేయవచ్చు.  

7 /8

ఏ వ్యాపారం అయినా పరిశోధన, పట్టుదల, నెట్‌వర్కింగ్ అవసరం. మొదట చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించి, లాభాలను తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టండి. ఫలితాలు ఆలస్యమైనా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకండి. ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఉద్యోగం మీ అవసరాలను తీర్చగలదు.. కానీ వ్యాపారం మీ కలలను నిజం చేస్తుంది. సరైన ఆలోచన, ధైర్యం, కష్టపడే తపన ఉంటే, మీరు కూడా నువ్వు ఇలా ఎలా చేసావు? అని అడిగే స్థాయికి తప్పకుండా చేరుకుంటారు.    

8 /8

  Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Business Ideas Skill Based Business Ideas Business Ideas to Earn Money Earn Money

Next Gallery

Second Marriage Actress: రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! లిస్టులో ఎవరు ఉన్నారంటే..?