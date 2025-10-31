English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Business Ideas: మహిళలు ఈ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండా ఈ బిజినెస్ చేస్తే నెలకు రూ. 1లక్ష వరకు సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!

Women Business Ideas: నేటికాలంలో ఎంతో మంది మహిళలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది మాత్రం ఉద్యోగం చేయాలన్న ఆసక్తి ఉన్నా ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకునేవారు లేక ఇంటికే పరిమితం అవ్వాల్సి వస్తుంది. అలాంటి మహిళలు కూడా ఇంట్లో నుంచి కాలు బయట పెట్టకుండా లక్షలు సంపాదించవచ్చు. అవును ఒకే ఒక్క కోర్స్ నేర్చుకుంటే చాలు ఇంట్లోనే కూర్చుండి నెలకు లక్ష తగ్గకుండా సంపాదించుకోవచ్చు.  ఆ కోర్సు ఏంటో ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
ఇంటి దగ్గరే  ఉంటూనే సంపాదించాలనుకునే  మహిళలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పవచ్చు. మీ ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, ఈ వ్యాపారం ద్వారా మీరు నెలకు లక్ష రూపాయల వరకు సంపాదించగలుగుతారు. ప్రస్తుతం మహిళలలో ఇంటి వద్ద నుంచే స్వయం ఉపాధి ప్రారంభించాలనే ఆసక్తి పెరుగుతోంది. అలాంటి వారికి మగ్గం వర్క్ (Zardosi Work) డిజైనింగ్ ఒక మంచి బిజినెస్ ఐడియా. ఇది కళాత్మకతతో పాటు మంచి ఆదాయం అందించే రంగం అని చెప్పాలి.   

ఈ రోజుల్లో ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో మగ్గం వర్క్ చేసిన దుస్తులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా చీరలు, లెహంగా చోళీలు, బ్లౌజ్‌లు, జాకెట్లు వంటి వస్త్రాలపై ఈ వర్క్ ఎక్కువగా చేయిస్తున్నారు. మహిళలు ఇలాంటి డిజైన్ దుస్తులపై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడంలో వెనుకాడరు.  

మగ్గం వర్క్ మొదటగా ఉత్తర భారతదేశ కళాకారులు చేసే ప్రత్యేక నైపుణ్యం. దీనిని  జర్దోసీ వర్క్  అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ వర్క్‌లో బంగారు లేదా వెండి తాళ్లతో, రంగురంగుల ముత్యాలు, సీక్విన్స్, కంచులు వంటి పదార్థాలతో నూలు నేసినట్టు అద్భుతమైన డిజైన్లు చేస్తారు.  

మగ్గం వర్క్ నేర్చుకోవడం కష్టమైన పని కాదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సెట్విన్ (SETWIN) సంస్థ ఈ కోర్సును తక్కువ ఫీజుతో అందిస్తోంది. అదేవిధంగా, కొన్ని ప్రైవేట్ ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లు కూడా మహిళలకు మగ్గం వర్క్ శిక్షణ ఇస్తున్నాయి. కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత, మీరు ఇంటి వద్ద నుంచే ఆర్డర్లు తీసుకుని పని చేయవచ్చు.

ఉదాహరణకు సాధారణ బ్లౌజ్‌పై మగ్గం వర్క్ చేస్తే కనీసం రూ. 1500 నుండి రూ. 5000 వరకు సంపాదించవచ్చు. పెళ్లి సీజన్‌లలో ఈ డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లికూతురు బ్లౌజ్‌లపై చేసే మగ్గం వర్క్ ధర రూ.5000 వరకు ఉంటుంది. ఒకే నెలలో కొన్నిసార్లు ఐదు నుండి పది ఆర్డర్లు వచ్చినా, ఆర్థికంగా బలంగా నిలబడే అవకాశం ఉంటుంది.  

మగ్గం వర్క్‌లో నైపుణ్యం పెరిగిన కొద్దీ, మీరు మీ సొంత బుటిక్‌ కూడా ప్రారంభించవచ్చు లేదా ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్లు తీసుకోవచ్చు. అనుభవజ్ఞుల ప్రకారం.. ఈ రంగంలో మహిళలు నెలకు కనీసం రూ.50,000 నుండి రూ. 1,00,000 వరకు ఆదాయం పొందుతున్నారు.  

మహిళలకు ఇది కేవలం వ్యాపార అవకాశం మాత్రమే కాదు, స్వయం ఆధారతను చూపించే అద్భుతమైన వేదిక కూడా. కళను ఆదాయంగా మార్చుకోవాలనుకునే ప్రతి మహిళకు మగ్గం వర్క్ డిజైనింగ్ సరైన మార్గం అవుతుంది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

