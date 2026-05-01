Business Ideas: లక్షల్లో ఆదాయం ఇచ్చే బిజినెస్ ఐడియా.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న సాయంతో మీరే బాస్ అవ్వండి..!!

Business Ideas 2026: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం యువత కోసం ఎన్నో స్కీములను ప్రవేశపెడుతోంది. అందులో భాగంగానే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన పథకం ముద్ర యోజన. ఈ పథకం కింద ఇప్పటికే 50కోట్ల మంది లబ్దిదారులు బ్యాంకుల నుంచి ఎలాంటి తాకట్టు లేకుండా లోన్స్ పొంది వ్యాపారాలు ప్రారంభించారు. మీరు కూడా ముద్ర యోజన నుంచి లోన్ తీసుకుని ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటే.. ఈ బిజినెస్ ఐడియాను ఓసారి చెక్ చేయండి. 
మనలో చాలా మంది ఉద్యోగాల కంటే బిజినెస్ వైపే మొగ్గుచూపుతున్నారు. మీరు కూడా బిజినెస్ చేయాలన్న లక్ష్యంతో ఉన్నట్లయితే.. మీకోసం ఓ చక్కటి బిజినెస్ ఐడియాను తీసుకువచ్చాం. ఈ వ్యాపారం చేస్తే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ముద్ర స్కీమ్ ద్వారా మీరు బిజినెస్ లోన్ తీసుకుని ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించినట్లయితే.. నెలకు లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు. ఆ బిజినెస్ ఏదో చూద్దాం.   

మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మన ఆలోచనల్లోనూ మార్పులు రావాలి. అంతేకాదు.. వ్యాపారాల్లోనూ ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి. అందుకే చాలా మంది వ్యాపారం వైపు ఎక్కువగా మొగ్గుచూపిస్తున్నారు. మీరు కూడా చక్కటి వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటే ఈ సీజనల్ వ్యాపారం గురించి తెలుసుకోండి. చాలా మందికి జంక్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం. అందులోనూ ఐస్ క్రీమ్ అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు తినేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే దీన్నే మీరు ఒక చక్కటి బిజినెస్ ఐడియాగా మార్చుకోవచ్చు. 

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల ఐస్ క్రీమ్స్ అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అందులో చాలా వరకు వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ఉపయోగించి ఇతర ఫుడ్స్ కలర్ ను మిక్స్ చేసి తయారు చేస్తుంటారు. అందులో మిల్క్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ప్రజల్లో ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా అవగాహన పెరుగుతుంది కాబట్టి.. హెల్తీ ఐస్ క్రీమ్స్ మీరు మార్కెట్లో విక్రయించినట్లయితే.. చక్కటి ఆదాయం పొందవచ్చు.   

పాలు ఉపయోగించి నేచురల్ ఆహార పదార్థాలను ఉపయోగించి మీరు ఐస్ క్రీమ్స్ తయారు చేసి మార్కెట్లోకి విక్రయించినట్లయితే.. మంచి ఆదాయం పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సీజన్ బట్టి పళ్ల రసాలతో ఐస్ కాండీలను కూడా తయారు చేసి.. అలాగే పాలతోపాటు ఇతర సహాజసిద్ధమైన పదార్థాలను కూడా కలిపి చక్కటి ఫ్లేవర్లతో కూడిన ఐస్ క్రీమ్స్ తయారు చేస్తే కస్టమర్లు కూడా మిమ్మల్ని వదులుకునే ఛాన్స్ ఉండదు. 

మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే నేచురల్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఎలా తయారు చేయాలి.. వాటిని స్టోర్ చేయడం ఎలా .. మార్కెటింగ్ చేయడం ఎలా అనే విషయాలపై ముందుగానే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. అయితే మీరు నేచురల్ ఐస్ క్రీమ్స్ తయారు చేసినప్పుడు ప్రధానంగా తక్కువ ఖర్చుతో క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే.. బ్రాండ్ నేమ్ కూడా ఈజీగా ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది. 

మీ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ కోసం సోషల్ మీడియాను ఎంచుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా ద్వారా మీ బ్రాండ్ ను ప్రమోట్ చేసుకుంటే.. నేచురల్ ఐస్ క్రీమ్స్ కు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

