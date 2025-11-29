English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Business Ideas 2026: ఉద్యోగం వెతుక్కోవడంలో విసిగిపోయారా? 2026లో ఈ 10 వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే మీకు మీరే బాస్..!!

Business Ideas 2026: ఉద్యోగం వెతుక్కోవడంలో విసిగిపోయారా? 2026లో ఈ 10 వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే మీకు మీరే బాస్..!!

Business Ideas 2026:  ఉద్యోగంలో పెరుగుతున్న మానసిక ఒత్తిడి, బాస్ అరుపులు, టార్గెట్ భయాలు, చాలీచాలని జీతం..వీటన్నింటితో విసిగిపోయారా?  అయితే 2026 మీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చే సంవత్సరం కావచ్చు. చిన్న పట్టణం, గ్రామం ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఈ వ్యాపారాలు తక్కువ పెట్టుబడితో భారీ ఆదాయం పొందవచ్చు. అలాంటి 10 బెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ బిజినెస్ లు ప్రారంభించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి స్కిల్స్ అవసరం లేదు.  అంతేకాదు మీకు మీరే బాస్ లా వ్యవహరించవచ్చు. అవేంటో చూద్దాం. 
1 /10

క్లౌడ్ కిచెన్: మీకు వంటలో నైపుణ్యం ఉంటే.. ఇంట్లోనే చిన్న సెటప్‌తో క్లౌడ్ కిచెన్ ప్రారంభించవచ్చు.  ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది హోటల్ భోజనంపై విసుగెత్తి ఇంటి రుచిని కోరుకుంటున్నారు. ఆన్‌లైన్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫాంలతో కలసి పనిచేస్తే, నెలకు రూ. 40,000 నుండి రూ. 2 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.

2 /10

హోమ్ బ్యూటీ సర్వీసెస్: మెహందీ, మేకప్, హెయిర్ స్టైల్, ఫేషియల్‌లాంటి సేవలు ఇంటి నుంచే ప్రారంభించవచ్చు. చిన్న పట్టణాల్లో, ప్రత్యేకంగా పెళ్లి సమయంలో, ఈ సేవలకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. నెల ఆదాయం రూ. 30,000 – రూ. 1.5 లక్షల వరకు వస్తుంది.

3 /10

మొబైల్ రిపేర్ సెంటర్: స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు నిరంతరం పాడవుతూనే ఉంటాయి. 2–3 నెలల చిన్న కోర్సు చేసి, మీ స్వంత మొబైల్ రిపేర్ షాప్ ప్రారంభిస్తే.. తక్కువ పెట్టుబడితోనే మంచి లాభాలు వస్తాయి. నెలకు రూ. 50,000 కంటే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు.

4 /10

డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్: నేటి రోజుల్లో ప్రతి వ్యాపారం ఆన్‌లైన్‌లో కనబడాలి. సోషల్ మీడియా మేనేజ్‌మెంట్, పోస్టర్ డిజైన్, వెబ్‌సైట్ సెటప్ వంటి పనులు చేస్తూ ఇంటి నుంచే పెద్ద ఆదాయం పొందవచ్చు. నెలకు రూ. 50,000 – రూ. 3 లక్షల వరకు ఆదాయం సాధ్యం అవుతుంది.

5 /10

కిరాణా హోం డెలివరీ సర్వీస్: చిన్న పట్టణాల్లో ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి కాని సర్వీస్ ఇదే. బైక్, ఫోన్ ఉంటే ఈ పని మొదలుపెట్టొచ్చు. టైమ్‌కు సరైన సరుకును డెలివరీ చేస్తే, నెలకు రూ. 70,000 – రూ. 1.5 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.  

6 /10

ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్ & మిల్క్ సప్లై: మీరు గ్రామానికి చెందినవారైనా లేదా మీకు పొలం ఉన్నా ఇది బెస్ట్ బిజినెస్. నగరాల్లో ప్రజలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంపై దృష్టి పెడుతున్నారు. తాజా పాలు, సేంద్రీయ కూరగాయలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఆదాయం రూ. 50,000 నుండి రూ. 2 లక్షల వరకు రావచ్చు.  

7 /10

ఆన్‌లైన్ ట్యూటరింగ్: మీకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్, లాంగ్వేజ్, లేదా స్కిల్‌పై జ్ఞానం ఉంటే, ఆన్‌లైన్ క్లాసులు తీసుకుని మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. పనిచేసే గంటలను మీరు నిర్ణయించవచ్చు. నెలకు రూ. 25,000 – రూ.  లక్ష వరకు ఆదాయం అందుతుంది.

8 /10

ఫుడ్ ట్రక్: రెస్టారెంట్‌తో పోలిస్తే ఫుడ్ ట్రక్ తక్కువ పెట్టుబడి, కానీ ఎక్కువ లాభాలు ఇస్తుంది. కాలేజీలు, మార్కెట్లు, కార్యాలయాల దగ్గర పార్క్ చేస్తే కస్టమర్లు స్వయంగా వస్తారు. నెలకు రూ. 1–3 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.

9 /10

ప్రింటింగ్ & గ్రాఫిక్ డిజైన్ సేవలు: క్యాలెండర్లు, బ్యానర్లు, లోగోలు, ఇన్విటేషన్ కార్డులు.. ఇవన్నీ చిన్న పట్టణాల్లో కూడా నిరంతరం అవసరమయ్యే సేవలు. డిజైన్‌పై నైపుణ్యం ఉంటే, తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించి రూ. 40,000 – రూ. 2 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.  

10 /10

యూట్యూబ్ & ఇన్‌స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్: గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచే వేలాది మంది కంటెంట్ క్రియేటర్లు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. వంట, వ్యవసాయం, టెక్ రివ్యూస్, DIY టిప్స్, మోటివేషనల్ వీడియోలు.. ఏ రంగం అయినా సరే కంటెంట్ క్వాలిటీ మంచి ఉంటే ఆదాయం భారీగా వస్తుంది. నెలకు రూ. 10,000 – రూ. 5 లక్షల వరకు సంపాదన అవకాశం ఉంటుంది. 

