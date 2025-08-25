Business Ideas: తెలుగు సినిమాలకు సబ్సిడీ.. ఆ రాష్ట్రం బంపర్ ఆఫర్.. నిర్మాతలకు ఇక పండుగే..!!

Business Ideas: తెలుగు సినిమాలకు సబ్సిడీ..కొత్తగా అనిపిస్తుంది కదూ. అవును..నిజమే. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో షూటింగ్ లు చేసుకునే సినిమాలకు భారీ ఎత్తున ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మధ్యప్రదేశ్ సర్కార్ ఒక్కో చిత్రానికి 50లక్షల వరకు ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్ అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే పది తెలుగు సినిమాలు కూడా ఈ సబ్సిడీని ఆసరా చేసుకుని ఆ రాష్ట్రంలో సినిమాలు రూపొందించాయి. రెండు నుంచి పది కోట్ల బడ్జెట్ తో తీసే చిన్న సినిమాలకు ఇదొక మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
ఈ మధ్యే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో వేతనాలు పెంచాలంటూ.. పరిశ్రమలోని పలు విభాగాలు సమ్మె దిగిన సంగతి తెలిసిందే. అందుకు నిర్మాతలు ససేమిరా అన్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం సినిమా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ భారీగా పెరిగిపోవడమే. తమకు సినిమా నిర్మించిన తర్వాత కలెక్షన్స్ ఎక్కువగా రావడం లేదని దీంతో తాము కూడా నష్టపోతున్నామని ప్రొడ్యూసర్ కూడా వాపోతున్నారు.
అయితే నిజానికి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వందల కోట్ల బడ్జెట్ తో సినిమాలు నిర్మించి ఆ తర్వాత తీవ్రంగా నష్టపోయిన ప్రొడ్యూసర్లు చాలామంది ఉన్నారు. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు బాగా ఆడితే పెద్ద మొత్తంలో సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ 5 నుంచి 10 కోట్లతో నిర్మించిన సినిమాలకు ఆ పరిస్థితి ఉండదు. ఇలాంటి చిన్న చిత్రాలకు స్టార్ కాస్ట్ ఎక్కువగా లేకపోవడంతో కేవలం కంటెంట్ నమ్ముకొని బరిలోకి దివాల్సి వస్తుంది.
థియేటర్లో టికెట్లు తెగక పోతే సినిమా జీరో షేర్ తో పూర్తిగా ప్రొడ్యూసర్ నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఏడాది రిలీజ్ అయ్చే 95% కేవలం ఐదు నుంచి పది శాతం మాత్రమే భారీ బడ్జెట్ సినిమాలే ఉంటాయి. మిగతా సినిమాలన్నీ తక్కువ బడ్జెట్ తో తీసినవే ఉంటాయి. అయితే చిన్న సినిమాలను నిర్మించే వారికి మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
తమ రాష్ట్రంలో టూరిజం కల్చర్ ప్రచారం చేసుకునేందుకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిలిం పాలసీని ప్రకటించింది. దీనిలో భాగంగా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక్కో సినిమాకు 50 లక్షల రూపాయల వరకు ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్ అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికి సినిమాలు ఈ సబ్సిడీ కార్యక్రమాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఆ రాష్ట్రంలో సినిమాలు రూపొందించాయి. రెండు నుంచి పది కోట్ల బడ్జెట్ తో తీసే సినిమాలకు ఇదొక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
సబ్సిడీ రూపంలో గరిష్టంగా 50 లక్షల రూపాయలు లభిస్తాయి. ఉదాహరణకు ఐదు కోట్లతో నిర్మించే సినిమాకు 50 లక్షల రూపాయల సబ్సిడీ రూపంలో చెక్కు లభిస్తుంది. దీనికోసం మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొన్ని కండిషన్స్ కూడా పెట్టింది.
షూటింగ్ లొకేషన్స్ దాదాపు 50 శతం వరకు మధ్యప్రదేశ్లోని చిత్రీకరించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మధ్యప్రదేశ్ కు సంబంధించిన ఆర్టిస్టులను 50% వరకు ఈ సినిమాలో నటించేలా చూసుకోవాలి. అలాగే యూఎన్ సర్టిఫికెట్ చిత్రాలకు మాత్రమే ఈ సబ్సిడీ లభిస్తుందని విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
చిత్రీకరణ పూర్తయ్యాక మధ్యప్రదేశ్లో ఏఏ సీన్లు రూపొందించారు. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఆ ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి షరతులు అన్ని పూర్తి చేస్తేనే మధ్యప్రదేశ్ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి సబ్సిడీ రూపంలో 50 లక్షల వరకు చెక్కు అందిస్తుంది. అంతేకాదు అదనంగా స్థానికంగా హోటల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్టిస్టులు ఉపయోగించినట్లయితే మరిన్ని ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయి