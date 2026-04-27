Business Ideas: మారుమూల గ్రామంలో ఉండి.. నెలకు రూ. 1లక్ష సంపాదించే ఛాన్స్.. ఎవరికీ తెలియని బిజినెస్ ఐడియా ఇది.. !!

Business Ideas: మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న మహిళలు కూడా నెలకు లక్ష రూపాయలు ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు. అయితే ఎలాంటి వ్యాపారం చేస్తే మీ ఇంటి అవసరాలకు తగ్గ ఆదాయం లభిస్తుందని ఆలోచిస్తున్నారా. అయితే ఓ చక్కటి బిజినెస్ ఐడియా మీ ముందుకు తీసుకువచ్చాము. ఈ వ్యాపారం చేసినట్లయితే మీరు సులభంగా ప్రతినెల భారీగా ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. అయితే ఆ బిజినెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చాలామంది బిజినెస్ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఉద్యోగాలు చేయడం కంటే బిజినెస్ చేయడమే బెట్టర్ ఆలోచించేవారి సంఖ్య రోజుకి పెరిగిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయే ఒక చక్కటి బిజినెస్ ఐడియా తక్కువ పెట్టుబడి తో ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. ఇది ఎక్కడో ఉండి చేయాల్సిన వ్యాపారం కాదు.. మీరు ఇంటి నుంచే ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి మంచి ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
చాలా తక్కువ మొత్తంలోనే పెట్టుబడి.. అది కూడా కేవలం పదివేల రూపాయలతోనే ఈ వ్యాపారం చేయడం ద్వారా నేలకు దాదాపు 50 వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు సంపాదించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఆ బిజినెస్ ఐడియా ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ బిజినెస్ చేయడం ద్వారా మీరు పెరుగుతున్న ఖర్చులతో పాటు మీ కుటుంబాన్ని కూడా ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా కాపాడుకోవచ్చు.
అయితే మీ ఇంటి ముందు కాస్త ఖాళీ స్థలం ఉంటే చాలు ఆ స్థలంలో ఔషధ మొక్కలను పెంచి దాని ద్వారా చక్కటి ఆదాయం పొందవచ్చు. ఈ ఔషధ మొక్కలకు ప్రస్తుతం చాలా డిమాండ్ ఉంది. వీటిని ఇంట్లో పెంచుకుంటే వీటి ద్వారా వచ్చే ఔషధ గుణాలతో బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్, క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులను కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే ముందుగా మీరు ఖాళీ స్థలంలో గ్రీన్ హౌస్ పద్ధతిలో ఒక చిన్న నర్సరీని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
వీటిలో కుండీలు ఏర్పాటు చేసి ఔషధ మొక్కలను పెంచాలి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొన్ని రకాల ఔషధ మొక్కలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీటిని మీరు కుండీలో పెంచితే మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. సాధారణంగా మొక్కల కుండీల కంటే ఔషధ మొక్కల కుండీలకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుంది. తులసి మొక్కకు ఎప్పటికప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మీరు ఈ మొక్కను అమ్మాలంటే ముందుగా తులసినార తెచ్చుకుని కుండీల్లో నాటుకొని పెంచుకోవాలి.
అంతేకాదు సాధారణ తులసి కుండీల కంటే తులసి కోట ఆకారంలోని కళాత్మకమైన కుండీలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తులసి కుండి ధర దాదాపు 50 రూపాయల నుంచి 100 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. అయితే తులసి కోటతో పాటు అందించినట్లయితే 200 నుంచి రూ. 1000 వరకు అమ్ముకోవచ్చు. వీటిని కార్తీకమాసంలో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు కాబట్టి ఆ సమయంలో ఎక్కువగా డబ్బు సంపాదించుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
శ్రీగంధం శతావరి సునాముఖి పాషాణ భేది కలబంద బిళ్ళ గన్నేరు బ్రహ్మ కమలం తెల్ల జిల్లేడు దూలగొండి తిప్పతీగం మాచిపత్రి అశ్వగంధ ఇలాంటి మొక్కలను ఇంట్లో పెంచితే వీటి నుంచి వచ్చే గాలి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా చెప్తున్నారు. ఈ బిజినెస్ కోసం మీరు పెట్టుబడి కింద 25వేలు పెడితే సరిపోతుంది ఇందులో ఎక్కువ మొత్తం గ్రీన్ హౌస్ ఏర్పాటు అవుతుంది మిగతా మొత్తం కుండీలు మట్టి విత్తనాలు ఉంటుంది. అయితే పబ్లిసిటీ కోసం ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ద్వారా పబ్లిసిటీ చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా పొందే ఛాన్స్ లభిస్తుంది