Business Ideas: మీరు పావు ఎకరం భూమిలో కూడా బంగారం పండించవచ్చు.. ఈ పంట సాగుతో డబ్బులే డబ్బులు..!!

Business Ideas: ఇప్పుడంతా టెక్నాలజీ హవా నడుస్తోంది. ఏ రంగంలోనూ టెక్నాలజీదే పై చేయి. ఏఐ టెక్నాలజీ వ్యవసాయ రంగంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. కానీ ఏఐ ఎఫెక్ట్ లేకుండా వినూత్న సాగును చేపడుతూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందే పంటలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో పావు ఎకరం భూమిలో ఈ పంటను సాగు చేసినట్లయితే బంగారాన్ని పండించినట్లే.
రైతులు లాభాలను అందించే పంటలవైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఎక్కువగా పునాస పంటలు పండిస్తూ లక్షల ఆదాయం పొందుతున్నారు. వరి,మొక్కజొన్న, చెరుకుతోపాటు మరికొన్ని పంటలు పండిస్తూ భారీగా డబ్బులు ఆర్జిస్తున్నారు. ఈ రోజు మునగాకు పంట సాగు వల్ల రైతులు పొందుతున్న లాభాల గురించి తెలుసుకుందాం.
పోషకాహార లోపాలను నివారించేందుకు మునగాకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైందని చెప్పవచ్చు. ఈ ఆకుల్లో విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అందుకే ఈ మునగాకును ఆహారంలో ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తుంటారు. పట్టణాల్లో కూడా ఈ ఆకులపై డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
పెరటిలోనూ, పొలాల్లోనూ చిన్న స్థాయిలో మునగాకు సాగును ప్రారంభిస్తే మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. మునగాకు పంట ఎలా సాగు చేయాలి. లాభాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
మునగాకును పొడి, పచ్చడి, సూప్, చాయ్ ల రూపంలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు. పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్న పిల్లలు, గర్భిణీలు, వ్రుద్ధులకు ఇది సహజ ఔషధం అని చెప్పవచ్చు. పట్టణాల్లో ఆరోగ్యంపై చైతన్యం పెరుగుతుండటంతో మార్కెట్లో మునగాకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పాడుతోంది.
ఈ మునగాకు సాగును కనీసం పావు ఎకరం భూమి ఉన్నా ప్రారంభించవచ్చు. రెండు అడుగుల లోతు మట్టి తవ్వి, కోళ్ల ఎరువు లేదంటే వానపాముల ఎరువుతో 1:1నిష్పత్తిలో కలపాలి. మడిని నాలుగు భాగాలుగా విభజించి విత్తుకోవాలి.
విత్తనాలపై గడ్డి పరిచి తేమగా ఉంచాలి. పశువుల నుంచి రక్షణ కల్పించినట్లయితే 5 నుంచి 6 వారాల్లో మొక్కలు కోతకు వస్తాయి. కత్తిరించిన తర్వాత 50 నుంచి 60 రోజుల్లో మళ్లీ చిగురిస్తుంటాయి. విత్తనాలు, ఎరువులు, మట్టితవ్వకం, నీటిపారుదల కోసం సుమారు రూ. 1500 నుంచి 2వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది.
పెద్దెత్తున అంటే సుమారు ఎకరం భూమిలో సాగు చేస్తే దాదాపు 30వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ప్రధానంగా ఖర్చు మొదటిసారి మాత్రమే పెట్టాల్సి ఉంటుంది. మొక్కలు మళ్లీ మళ్లీ చిగురిస్తుండటంతో తర్వాతి సీజన్లో కూడా ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది.
చిన్న మడిలో మూడో కోత వరకు సుమారు 80 నుంచి 90 కిలోల తాజా మునగాకు మనం సేకరించవచ్చు. పొడిగా మార్చి విక్రయిస్తే ధర మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కిలో పొడి ధర సుమారు 300 నుంచి 400 వరకు ఉంటుంది. ఎకరం స్థాయిలో సాగు చేస్తే ఏడాదికి లక్షల్లో ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.