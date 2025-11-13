Business Ideas: భారత్ లో పెరుగుతున్న టెక్స్టైల్ మార్కెట్ కారణంగా.. బంగ్లాదేశ్ నుండి వస్త్రాలను దిగుమతి చేసుకోవడం తక్కువ పెట్టుబడితో లాభదాయకమైన వ్యాపారం. IEC కోడ్తో ప్రారంభించి, నమ్మకమైన సరఫరాదారుల ద్వారా నాణ్యమైన ఫాబ్రిక్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. రూ. 1.5–రూ. 2 లక్షలతో చిన్నగా మొదలుపెట్టి, 25–40శాం లాభం పొందవచ్చు.
భారత్ లో టెక్స్టైల్, రెడీమేడ్ గార్మెంట్ పరిశ్రమ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఫ్యాషన్ రంగం విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, బంగ్లాదేశ్ నుండి వస్త్రాలను దిగుమతి చేసుకునే వ్యాపారులకు భారీగా అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ప్రపంచంలోని ప్రధాన వస్త్ర ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో ఒకటైన బంగ్లాదేశ్లో తక్కువ శ్రమా వ్యయం, తక్కువ ఉత్పత్తి ఖర్చులు ఉండడం వల్ల భారత వ్యాపారులు అక్కడి నాణ్యమైన ఫాబ్రిక్స్ను చౌకగా దిగుమతి చేసుకుని మంచి లాభాలు ఆర్జించగలుగుతున్నారు.
ఈ వ్యాపారం ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే.. దీన్ని చిన్న స్థాయిలోనే ప్రారంభించవచ్చు. పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం లేకుండా కూడా ఈ రంగంలోకి అడుగుపెట్టవచ్చు. ఇప్పటికే బోటిక్, ఫ్యాషన్ లేదా టెక్స్టైల్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది మరింత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి కూడా ఇది మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
బంగ్లాదేశ్ నుండి వస్త్రాలను దిగుమతి చేసుకోవాలంటే మొదటగా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT) ద్వారా ఇంపోర్ట్-ఎగుమతి లైసెన్స్ (IEC కోడ్) పొందాలి. ఈ లైసెన్స్ కోసం ఆన్లైన్లో సులభంగా దరఖాస్తు చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత నమ్మకమైన సరఫరాదారు లేదా తయారీదారుని ఎంపిక చేయడం చాలా ముఖ్యం.
ఇందుకు అలీబాబా, ఇండియామార్ట్, ట్రేడ్ ఇండియా వంటి ప్లాట్ఫామ్లను ఉపయోగించి నమూనాలను ఆర్డర్ చేసి ఫాబ్రిక్ నాణ్యతను తనిఖీ చేయవచ్చు. సరుకు సేకరించిన తర్వాత దానిని వాయు మార్గం (Air Cargo) లేదా సముద్ర మార్గం (Sea Cargo) ద్వారా భారతదేశానికి తరలించవచ్చు. వాయు మార్గం వేగంగా ఉన్నప్పటికీ ఖరీదైనది, సముద్ర మార్గం చౌకగా ఉండి పెద్ద ఆర్డర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సరుకు భారతదేశానికి చేరిన తర్వాత కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ పూర్తి చేసి పన్నులు చెల్లించడం అవసరం. ఆ తరువాత వస్త్రాలను హోల్సేల్ మార్కెట్లలో విక్రయించవచ్చు లేదా ఆన్లైన్ స్టోర్ల ద్వారా కూడా అమ్ముకోవచ్చు.
వ్యాపారం చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించాలనుకునే వారికి సుమారు రూ.1.5 లక్షల నుండి రూ. 2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి సరిపోతుంది. ఇందులో నమూనా సేకరణ, రవాణా ఖర్చులు, పన్నులు, ప్రారంభ మార్కెటింగ్ వ్యయాలు ఉంటాయి. పెద్ద స్థాయిలో వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే రూ. 5 నుండి రూ. 10 లక్షల వరకు బడ్జెట్ అవసరం అవుతుంది. సరైన నెట్వర్క్ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి ఫాబ్రిక్పై 25శాతం నుండి 40శాతం వరకు లాభం మార్జిన్ పొందవచ్చు.
భారత మార్కెట్లో డెనిమ్, కాటన్, లినెన్, టీ-షర్ట్ ఫాబ్రిక్స్ వంటి వస్త్రాలకు ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉంటుంది. క్వాలిటీ, డిజైన్పై మీరు దృష్టి పెడితే ఈ వ్యాపారం స్థిరంగా లాభాలను అందిస్తుంది. మొత్తంగా, బంగ్లాదేశ్ నుండి వస్త్రాలను దిగుమతి చేసుకోవడం తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు ఇచ్చే స్మార్ట్ వ్యాపారమని చెప్పాలి. సరైన ప్రణాళిక, నాణ్యమైన ఉత్పత్తి ఎంపిక, క్రమశిక్షణతో మీరు ఈ రంగంలో స్థిరమైన స్థానం సంపాదించి దీర్ఘకాలిక విజయం సాధించవచ్చు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.