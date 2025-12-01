English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Business Ideas: భూమిని నమ్ముకున్నవాడి భవిష్యత్‎కు ఢోకా ఉండదు.. అర ఎకరం పొలంలో ఈ పంట పండిస్తే రాజులా బతుకుతారు..!!

Business Ideas: భూమిని నమ్ముకున్నవాడి భవిష్యత్‎కు ఢోకా ఉండదు.. అర ఎకరం పొలంలో ఈ పంట పండిస్తే రాజులా బతుకుతారు..!!

Black Wheat Farming Business Idea: ఒకప్పుడు వ్యవసాయం ఎందుకు దండగా అన్న నోర్లే ఇప్పుడు వ్యవసాయంతోనే బతుకుదెరువు అనే స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఇప్పుడు వ్యవసాయరంగంలో ఎన్నో సరికొత్త విప్లవాలు వచ్చాయి. ఒకప్పుడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం కష్టపడితేనే..రైతుకు ఆరు నెలలకో పంట, ఏడాదికో పంట వచ్చేది. పెట్టుబడి పోనూ  ఎంతోకొంత డబ్బు మిగిలేది. కానీ ఇప్పుడు రైతులు కూడా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఒక పంటకు బదులు రెండు మూడు పంటలు పండిస్తున్నారు. ఆరు నెలల పంటలో పునాస పంటలు కూడా తీస్తున్నారు. వ్యవసాయం ముందు లక్షల జీతాలు కూడా వేస్ట్ అని నిరూపిస్తున్నారు. సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు సైతం ఉద్యోగాలు మాని వ్యవసాయం చేస్తున్న రోజులివి. 
1 /7

ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నా అంటే.. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోయే పంట అలాంటిది. మార్కెట్లో ఈ పంటకు ఫుల్ డిమాండ్ ఒకసారి పండిస్తే లక్షల్లో ఆదాయం. అయితే మీకు ఊరిలో పొలం ఉంటే లేదంటే కౌలుకు తీసుకుని అయినా సరే ఈ పంట పండించినట్లయితే మీ పంట పండటం ఖాయం.   

2 /7

తెల్లగోధుమల గురించి తెలుసు కానీ నల్ల గోధుమల గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా. లేదా చూశారా. అయితే ఈ పంట పండిస్తున్న రైతులు ఇప్పుడు మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. నల్ల గోధుమలకు ధర మార్కెట్లో సాధారణ గోధుమలతో పోల్చినట్లయితే 4 రెట్లు ఎక్కువగా పలుకుతుంది.   

3 /7

ఈ పంట పండించేందుకు కూడా కొంచెం పెట్టుబడి ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సాధారణ గోధుమ ధర మార్కెట్లో క్వింటాల్ రూ. 2వేలు ఉంటే ఈ నల్ల గోధుమలకు ధర క్వింటల్ కు రూ. 7 నుంచి రూ. 8వేల వరకు పలుకుతుంది.   

4 /7

అందుకే ఈ నల్లగోధుమలు పండిస్తున్న రైతులు లక్షాధికారులు అవుతున్నారు. ఈ నల్లగోధుమల్లో న్యూట్రిషన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. వీటిని ఆహారంలో చేర్చుకుంటే పలు రకాల వ్యాధులను ఎదుర్కొనడంలో ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాదు ఇందులో ఐరన్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది.

5 /7

క్యాన్సర్, బ్లడ్ ప్రెజర్, ఒబెసిటి, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఈ గోధుమలను ఆహారంలో చేర్చుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. నల్లగోధుమలను పంపించేందుకు నవంబర్ నెల మంచి  కాలం. ఈ సమయంలోనే పండిస్తే మంచి దిగుబడి వస్తుంది.  

6 /7

మీరు కూడా పంటను పండించాలంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నవంబర్ పోయి డిసెంబర్ వచ్చింది. ఈ 15 రోజుల్లో ఈ నల్లగోధుమను విత్తుకోవచ్చో లేదో ఒకసారి మీ దగ్గరలోని వ్యవసాయ అధికారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.   

7 /7

ఇక ఈ విత్తనాలు మీ సమీప మార్కెట్ లేదా ఫెర్టిలైజర్ సెంటర్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. లేదంటే ఉద్యానవన అధికారులు, లేదా వ్యవసాయ అధికారులు లేదా, మీ దగ్గరలోని మండలంలో ఫెర్టిలైజర్ షాపుల యజమానులను అడిగి ప్రత్యేకంగా తెప్పించుకోవచ్చు. 

Black Wheat money wheat farming black wheat price Farmers Black Wheat Black wheat in India Black wheat in telugu Black Wheat price

Next Gallery

Raj Nidimoru Net Worth: రాజ్ నిడిమోరు ఆస్తుల వివరాలు…నాగచైతన్య కన్నా ఎక్కువ.. తక్కువ..?