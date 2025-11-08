Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!

Business Ideas: మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన ఫార్మ్హౌస్లో ఆధునిక పద్ధతిలో ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల క్యాప్సికం సాగు చేస్తున్నారు. ఇవి సాధారణ కూరగాయలతో పోలిస్తే అధిక మార్కెట్ ధరను పొందుతున్న పంటలు. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్తోపాటు ఎగుమతి మార్కెట్లలో కూడా ఈ పంటకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అందువల్ల, కేవలం పెద్ద రైతులు కాదు.. చిన్న స్థాయిలోనూ ఈ పంటను సాగు చేయడం ద్వారా మంచి లాభాలు పొందవచ్చు.
మన దేశంలో క్యాప్సికం సాగు వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రస్తుతం రైతులు ఆకుపచ్చ, పసుపు, ఎరుపు రంగుల మూడు ప్రధాన రకాల క్యాప్సికంను విస్తృతంగా పండిస్తున్నారు. ఈ మూడు రకాలన్నీ రుచిలో, ఆకృతిలో, రంగులో తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, వంటకాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగపడతాయి. మార్కెట్లో వీటి ధరలు కూడా గణనీయంగా మారుతుండటం వల్ల రైతులకు చక్కటి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
క్యాప్సికం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మార్కెట్ డిమాండ్కి అనుగుణంగా రైతులు తాము పండించాలనుకునే రంగును ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఆకుపచ్చ క్యాప్సికం సాధారణంగా తక్కువ ధరలో లభిస్తుండగా, ఎరుపు క్యాప్సికం మాత్రం ఎక్కువ ధరను అందిస్తుంది. రైతులు ఒకే పొలంలో మూడు రకాల క్యాప్సికంను పండించడం ద్వారా మార్కెట్లోని మార్పులను సమతుల్యం చేయగలరు. ఇలా చేస్తే ఒక రకం ధర తగ్గినా, మరో రకంతో లాభాలు పొందవచ్చు.
తెలంగాణలోనూ రైతులు ఈ క్యాప్సికం సాగు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కల ప్రాంత వాసులు ఈ పంటను ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ క్యాప్సికం సాగుతో కొత్త దిశను చూపిస్తున్నాడు. సాంప్రదాయ పంటలైన గోధుమ, బియ్యం, లేదా బంగాళాదుంపల పండిస్తున్న రైతులకు అతను ఇప్పుడు క్యాప్సికం సాగు గురించి వివరించాడు. ప్రస్తుతం కేసీఆర్ తన ఫాంహౌజ్ లో ఆకుపచ్చ, ఎరుపు క్యాప్సికంను పండిస్తున్నారు. ఇవి విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.
అర ఎకరం భూమిలో క్యాప్సికం సాగు చేయడానికి రూ. 15,000 నుండి రూ. 20,000 వరకు ఖర్చవుతుంది, కానీ పంట పూర్తయ్యే సరికి రూ. 1 లక్ష నుండి రూ. 1.5 లక్షల వరకు లాభం వస్తుంది. ఇది సాంప్రదాయ పంటలతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ రాబడి. వేసవిలో కొంత ఎక్కువ జాగ్రత్త అవసరమైనప్పటికీ, సరైన నీటి సరఫరా, సకాలంలో ఎరువులు వేసినట్లయితే పంట ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
క్యాప్సికం సాగు ప్రారంభించడానికి రైతులు ముందుగా భూమిని లోతుగా దున్ని, ఆవు పేడ, వర్మీ కంపోస్ట్తో చేసిన ఎరువులు కలపాలి. అనంతరం గట్లు తయారు చేసి వాటిపై ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ షీట్లు వేస్తారు. ఆ షీట్లలో క్రమంగా రంధ్రాలు చేసి మొక్కలను నాటుతారు. నాటిన తర్వాత క్రమం తప్పకుండా నీటిపారుదల చేస్తే రెండు నెలల్లోనే పండ్లు మొదలవుతాయి.
పండ్లు సిద్దమైన వెంటనే మార్కెట్లోకి పంపవచ్చు. ప్రస్తుతం ఎరుపు క్యాప్సికం కిలో ధర రూ. 100 వరకు ఉండగా, ఆకుపచ్చ క్యాప్సికం రూ. 40–రూ. 60 వరకు అమ్ముడవుతోంది. దీని వల్ల రైతులు తక్కువ భూమిలోనూ ఎక్కువ లాభం పొందుతున్నారు. క్యాప్సికం సాగు భవిష్యత్తులో రైతుల ఆదాయాన్ని స్థిరపరిచే పంటగా మారుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
కేసీఆర్ లాంటి ప్రముఖులు కూడా వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని పంటలను సాగు చేయడం రైతులకు ప్రోత్సాహకరమని చెప్పాలి. సరైన పద్ధతులు పాటిస్తే క్యాప్సికం సాగు మంచి ఆదాయం తెచ్చే పంటగా మారుతుంది. ఈ పంట ద్వారా తక్కువ భూమిలో ఎక్కువ లాభం పొందే అవకాశం ఉంది.