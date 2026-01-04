Business Ideas: ఈ అమ్మమ్మల కాలంనాటి ఐడియాతో బిజినెస్ చేస్తే…ఉన్న ఊరిలోనే ప్రతి నెల లక్షల్లో లాభం పొందే అవకాశం..!!

Business Ideas: ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో ఫుడ్ప్యాకేజింగ్ రంగంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినా, సంప్రదాయ పద్ధతుల ద్వారా తయారయ్యే ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గడం లేదు. అలాంటి వాటిలో ఒకటి మట్టి కుండ పెరుగు. ఈ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో పెరుగును తోడు వేసి మార్కెట్ లో ఒక బ్రాండ్ ఏర్పాటు చేసి విక్రయించినట్లయితే చక్కటి బిజినెస్ అయ్యే అవకాశం ఉందని ఈ రంగంలో నిపుణులు చెబుతున్నారు. అతి తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించినట్లయితే భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను పొందవచ్చని ఈ రంగంలో అనుభవజ్ఞులు చెబుతున్నారు.
ఈ సంప్రదాయ కుండ పెరుగును ప్రత్యేకమైన (ప్రీమియం) ఉత్పత్తిగా మార్కెట్ చేయడం ద్వారా ఇప్పటికే తమిళనాడు, కర్ణాటక వంటి ప్రాంతాల్లో కొంత మంది యువ వ్యాపార వేత్తలు మంచి లాభాలను పొందుతున్నారు. పెరుగు తయారీలో కొత్తదనంతో పాటు, ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతులను అనుసరించడం వల్ల రైతులకు, వినియోగదారులకు మేలు జరుగుతుందని ఈ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రత్యేక ఉత్పత్తిగా కుండ పెరుగు: సాధారణ పెరుగుకు, కుండ పెరుగుకు మధ్య ముఖ్యమైన తేడా దాని నాణ్యత , రుచిలోనే ఉంది. కుండ పెరుగు మరింత గట్టిగా, తియ్యగా ఉండటానికి కారణం మట్టి కుండల నిర్మాణమే. ఈ కుండలకు నీటిని పీల్చుకునే గుణం ఉంటాయి. దీనివల్ల పెరుగులోని అదనపు నీరు తొలగిపోయి గట్టిగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా, మట్టిలో సహజంగా ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు పెరుగుకు చేరతాయి. మట్టిలోని ఆల్కలీన్ ప్రభావం వల్ల పెరుగు త్వరగా పులవకుండా, ఎక్కువ సమయం స్వీట్గా ఉంటుంది. అలాగే ఈ పెరుగులో, సహజమైన ప్రోబయోటిక్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అందుకే ఇది ఆర్గానిక్ ఆహారం తినే కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు.
తయారీ , మార్కెటింగ్ వ్యూహం: ఈ వ్యాపారంలో నాణ్యత అత్యంత కీలకం అని చెప్పవచ్చు. ముందు రైతుల నుండి నేరుగా అధిక కొవ్వు శాతం (Full Fat) ఉన్న పాలను సేకరించాలి. వీటిలో వెన్న తీయకూడదు. పాలను వేడి చేసి, 40 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద తోడు వేసి, మట్టి కుండల్లో నింపి నిల్వ చేయాలి. ఆ తర్వాత కోల్డ్ రూమ్లో ఉంచడం ద్వారా పెరుగుకు అధిక గట్టిదనం లభిస్తుంది. మార్కెటింగ్లో భాగంగా, సాధారణ మార్కెట్లో లభించే ప్లాస్టిక్ కవర్ పెరుగు ధర కంటే దీనికి ధరను కొంచెం ఎక్కువగా నిర్ణయించుకోవచ్చు.
100 గ్రాముల చిన్న కప్పుల నుండి 5 కిలోల పెద్ద సైజు కుండల వరకు ప్యాకింగ్ చేసుకోవాలి. స్థానిక సూపర్మార్కెట్లు, ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు, ఫంక్షన్ల ఆర్డర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోవచ్చు. నాణ్యతే ఇందులో విజయ సూత్రం అని ఈ రంగంలోని యువవ్యాపార వేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
యువ వ్యాపారవేత్తలకు సలహా: ఈ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టాలని భావించే యువతకు ఒక ముఖ్యమైన సలహా ఏమిటంటే, ఈ రంగంలోకి వచ్చే ముందు కనీసం ఆరు నెలలు లేదా ఒక సంవత్సరం పాటు తయారీ ప్రక్రియ, నిల్వ , మార్కెటింగ్ గురించి పూర్తిస్థాయిలో శిక్షణ లేదా అవగాహన పొందడం తప్పనిసరి. పాల పరిశ్రమలో విజయం సాధించాలంటే కేవలం డైరీ ఫామ్ నడపడం మాత్రమే కాకుండా, పాలను విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులుగా (Value-Added Products) మార్చి నేరుగా వినియోగదారులకు అమ్మగలగాలి. పరిశ్రమకు కావాల్సిన నైపుణ్యం, మార్కెటింగ్ అవగాహన ఉంటేనే ఈ రంగంలో లాభాలు ఆర్జించగలరని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.