  • Business Ideas: గుజరాత్ నుంచి 2 క్వింటాళ్ల బస్తాలతో ఈ సరుకు తెచ్చుకుని అమ్మితే..భారీ లాభాలు మీ సొంతం.. ఇంతకీ ఈ బిజినెస్ ఏంటంటే..?

Business Ideas: భారతదేశంలో సుగంధ ద్రవ్యాలకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ తగ్గదు. ముఖ్యంగా జీలకర్రకు వంటకాలలో.. హోటల్ రంగంలో, ఆయుర్వేద మందుల తయారీలో విస్తృత వినియోగం ఉండటంతో ఏడాది పొడవునా మార్కెట్ ఉంటుంది. దేశంలో జీలకర్ర ఉత్పత్తిలో గుజరాత్,  రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. అక్కడ విస్తారమైన సాగు ఉండటంతో జీలకర్రను తక్కువ ధరకు హోల్‌సేల్ మార్కెట్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదే జీలకర్రను తెలంగాణ వంటి వినియోగ రాష్ట్రాలకు తీసుకువచ్చి విక్రయిస్తే మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
గుజరాత్‌లోని ఉన్జా, రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్, నాగౌర్ ప్రాంతాలు జీలకర్రకు ప్రధాన మార్కెట్లుగా గుర్తింపు పొందాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో నాణ్యత ఆధారంగా జీలకర్ర కిలో ధర సగటున రూ. 180 నుంచి రూ. 220 మధ్యలో ఉంటుంది. పంట సీజన్ సమయంలో ధరలు ఇంకా తక్కువగా లభించే అవకాశమూ ఉంటుంది. రైతుల దగ్గర నుంచే లేదా హోల్‌సేల్ ట్రేడర్ల ద్వారా నేరుగా కొనుగోలు చేస్తే మధ్యవర్తుల ఖర్చు తగ్గుతుంది.

తెలంగాణలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ వంటి పట్టణాల్లో జీలకర్రకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రిటైల్ మార్కెట్‌లో జీలకర్ర కిలో ధర సాధారణంగా రూ. 260 నుంచి రూ. 300 వరకు పలుకుతుంది. హోటళ్లు, కిరాణా దుకాణాలు, క్యాటరింగ్ సర్వీసులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయడం వల్ల ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ఈ ధర వ్యత్యాసమే వ్యాపారులకు లాభాల మార్గంగా మారుతోంది.

లెక్కల ప్రకారం చూస్తే.. ఒక వ్యాపారి గుజరాత్ లేదా రాజస్థాన్ నుంచి 1 టన్ను అంటే 1,000 కిలోల జీలకర్రను కిలోకు సగటు రూ. 200కి కొనుగోలు చేస్తే మొత్తం ఖర్చు రూ. 2 లక్షలు అవుతుంది. దీనికి రవాణా ఖర్చుగా సుమారు రూ. 25,000 నుంచి రూ. 30,000 వరకు, ప్యాకింగ్, లోడింగ్ వంటి ఇతర ఖర్చులకు మరో రూ. 10,000 కలిపితే మొత్తం పెట్టుబడి సుమారు రూ. 2.40 లక్షలు అవుతుంది.

 జీలకర్రను తెలంగాణలో కిలోకు రూ. 280 సగటు ధరకు విక్రయిస్తే మొత్తం ఆదాయం రూ. 2.80 లక్షలు అవుతుంది. ఈ విధంగా ఒక్క టన్నుపై సుమారు రూ. 40,000 వరకు లాభం పొందవచ్చు. ఈ వ్యాపారం చిన్న పెట్టుబడితో ప్రారంభించాలనుకునే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. 

మొదట చిన్న పరిమాణంలో ప్రారంభించి, మార్కెట్ అవగాహన పెరిగిన తర్వాత పరిమాణాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నాణ్యతను కాపాడుతూ, నిల్వ ఎక్కువకాలం ఉంచకుండా వేగంగా విక్రయిస్తే ధరల ఊగిసలాట వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో నిర్వహిస్తే జీలకర్ర వ్యాపారం స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించే మంచి బిజినెస్ ఐడియాగా నిలుస్తుంది.  

