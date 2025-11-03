Business Ideas: నేటి కాలం మహిళలు.. పురుషులతో పోటి పడి సంపాదిస్తున్నారు. ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకుంటూ మగాళ్లతో సంపాదనలో పోటీ పడుతున్నవారిని ఎందరినో చూస్తున్నాం. అయితే కొంత మంది మహిళలకు ఇంట్లో పిల్లలను చూసుకునేవారు లేక ఉద్యోగం చేయాలని ఉన్నా.. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంటికే పరిమితం అవుతున్నారు. మరికొంత మంది మహిళలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా.. ఆఫీస్ వాతావరణం నచ్చక..మనస్సు చంపుకోని ఉద్యోగం చేయలేక మధ్యలోనే మానేస్తున్నవారెంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటివారికోసం ఇప్పుడు మేము చెప్పే బిజినెస్ ఐడియాలు ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండానే లక్షలు సంపాదించవచ్చు. అవేంటో చూద్దాం.
మహిళలు ఈ రోజుల్లో ఇంటి బాధ్యతలతో పాటు ఆదాయం సంపాదించే మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఉద్యోగాలకు వెళ్లడం కొన్నిసార్లు సవాల్గా మారుతుండటంతో, ఇంట్లో నుంచే బిజినెస్ చేయడం వారికి ఉత్తమమైన ఆప్షన్గా మారింది. అలాంటి మహిళల కోసం ఇక్కడ ఐదు అద్భుతమైన ఇంటి బిజినెస్ ఐడియాలను పరిచయం చేస్తున్నాం.
మొదటగా హోమ్ బేకరీ లేదా కేక్ బిజినెస్ను ప్రారంభించడం మంచి ఆలోచన. కేకులు, బిస్కెట్లు, పేస్ట్రీలు వంటి ఉత్పత్తులకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఓవెన్, మిక్సర్ వంటి సాధారణ పరికరాలతో ప్రారంభించి, వాట్సాప్ లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుంటూ నెలకు 20,000 నుండి 60,000 రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు.
రెండవది హ్యాండ్మేడ్ జ్యువెలరీ లేదా క్రాఫ్ట్ బిజినెస్. చిన్న పెట్టుబడితో సృజనాత్మకంగా ఆభరణాలు, డెకర్ ఐటమ్స్ తయారు చేసి ఆన్లైన్లో అమ్మవచ్చు. అమెజాన్, మేషో, ఎట్సీ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో ఉంచి, నెలకు 15,000 నుండి 40,000 రూపాయల ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.
మూడవది టైలరింగ్ లేదా బొటిక్ బిజినెస్. కుట్టు నేర్పు ఉన్న మహిళలకు ఇది చక్కటి అవకాశంగా మారుతుంది. సింగర్ మెషిన్తో ప్రారంభించి, బ్లౌజులు, డ్రెస్సులు లేదా కిడ్స్ వేర్ డిజైన్ చేస్తూ మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. నెలకు సుమారు 20,000 నుండి 70,000 రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు.
నాలుగవది హోమ్మేడ్ బ్యూటీ, స్కిన్కేర్ ఉత్పత్తుల తయారీ. నేచురల్ ఉత్పత్తులపై ఆసక్తి పెరుగుతున్నందున, హోమ్మేడ్ సబ్బులు, హెర్బల్ ఆయిల్స్, ఫేస్ప్యాక్స్ వంటి ఉత్పత్తులకు మంచి మార్కెట్ ఉంది. చిన్న పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించి, నెలకు 25,000 నుండి 50,000 రూపాయల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు.
చివరిగా, కంటెంట్ రైటింగ్ లేదా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా మంచి అవకాశం. ఇంటి నుంచే ల్యాప్టాప్, ఇంటర్నెట్ సాయంతో ఆర్టికల్స్ రాయడం, సోషల్ మీడియా పేజీలను నిర్వహించడం వంటి పనులు చేస్తూ మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. ఈ రంగంలో స్కిల్పై ఆధారపడి నెలకు 20,000 నుండి 1 లక్ష రూపాయల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
మొత్త గా, మహిళలు చిన్న పెట్టుబడితో, తమ సమయాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకుంటూ ఇంటి నుంచే స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చు. సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లను ఉపయోగించి తమ బిజినెస్ను విస్తరించడం ద్వారా, వారు ఆర్థికంగా స్వావలంబులుగా మారే అవకాశం ఉంది.