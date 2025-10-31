English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Business Ideas: భూమి నుంచి బంగారం తవ్వుతున్న రైతులు... ఈ పంట పండిస్తూ కోట్ల సంపదను మూటగట్టుకుంటున్నారు..!!

Business Ideas: భూమి నుంచి బంగారం తవ్వుతున్న రైతులు... ఈ పంట పండిస్తూ కోట్ల సంపదను మూటగట్టుకుంటున్నారు..!!

Agriculture Business Ideas: సాంప్రదాయ పంటలు పండిస్తూ..  నష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న రైతులు ఇప్పుడు సరికొత్త ఆవిష్కరణల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఇప్పుడు  చాలామంది  రైతులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఈ పండు సాగు రైతులకు బంగారు బాతులా మారింది.  ఎందుకంటే ఒకసారి మొక్క నాటితే.. అది 15 నుంచి 20 సంవత్సరాల వరకు నిరంతరంగా పండ్లను ఇస్తుంది.  అంటే ఒక్కసారి పెట్టిన పెట్టుబడి రెండు దశాబ్దాల పాటు లాభాలను అందిస్తుంది.
1 /7

రాజస్థాన్‌లోని సికార్ జిల్లాలో రైతు హీరాలాల్ ఈ పంటతో అపార ఆదాయం సంపాదిస్తున్న ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు.  గోధుమ, జొన్న, ఆవాలు వంటి సంప్రదాయ పంటల కంటే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు ఎక్కువ లాభాలు, తక్కువ శ్రమ, దీర్ఘకాలిక ఆదాయం ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. వేడి వాతావరణం ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ పంట బాగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి రాజస్థాన్ లాంటి ప్రాంతాలకు ఇది అత్యుత్తమ పంటగా నిలిచింది.

2 /7

ఈ పంట సాగు ప్రారంభించాలంటే ఇసుకతో కూడిన లోమ్ మట్టి అత్యుత్తమమని రైతులు చెబుతున్నారు. నీరు నిల్వ లేకుండా, వేర్లు కుళ్ళిపోకుండా ఉండటానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ప్రతి మొక్కకు మద్దతుగా 6–7 అడుగుల పొడవైన సిమెంట్ లేదా ఇనుప స్తంభాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఎందుకంటే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్క ఒక తీగలాగా పెరిగి పైకి ఎక్కుతుంది. మొక్కల మధ్య కనీసం 8–10 అడుగుల దూరం ఉంచడం ద్వారా సూర్యరశ్మి, గాలి సరిపడా లభిస్తాయి.

3 /7

నీటిపారుదల కూడా ఈ పంటలో కీలకం. ఎక్కువ నీరు అవసరం లేదు, కానీ తగినంత తేమ ఉండేలా వేసవిలో ప్రతి 10–12 రోజులకు ఒకసారి, శీతాకాలంలో ప్రతి 20–25 రోజులకు ఒకసారి నీరు పెట్టడం సరైన విధానం. వర్షపు నీటిని నిల్వ చేయడం, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఉపయోగించడం వల్ల నీటి వినియోగం తగ్గుతుంది.

4 /7

డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగులో సేంద్రియ ఎరువులు వాడటం ఉత్తమం. రైతులు ఆవుపేడ, వర్మీ కంపోస్ట్, వేపపిండి వంటి సహజ ఎరువులను వాడితే నేల సారం పెరుగుతుంది, పండ్ల రుచి కూడా బాగుంటుంది. ఈ పంటలో తెగుళ్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఖర్చులు తగ్గి, లాభాలు పెరుగుతాయి.  

5 /7

మొక్కలను ఒక్కసారి నాటితే ప్రతి సంవత్సరం ఫలాలను ఇస్తాయి. మొదటి ఏడాది పంట తక్కువగా వస్తుంది, కానీ రెండో ఏడాది నుండి దిగుబడి రెట్టింపు అవుతుంది. ఒక పరిపక్వ మొక్క సంవత్సరానికి 15–20 కిలోల పండ్లు ఇస్తుంది. ఒక ఎకరా భూమిలో వేల మొక్కలు పెంచితే, పంట టన్నుల కొద్దీ వస్తుంది.  

6 /7

ప్రస్తుతం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ధర కిలోకు రూ.500–600 వరకు ఉంది. రైతులు నేరుగా మార్కెట్‌కి లేదా ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు విక్రయిస్తే మధ్యవర్తుల లాభాలు తగ్గి, రైతుల ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది. ఒక ఎకరా భూమి నుంచే రైతులు లక్షల రూపాయల లాభం పొందుతున్నారు.  

7 /7

ఈ పండు రుచికరమైనదే కాకుండా, ఆరోగ్యపరమైన గుణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మార్కెట్లో దీని డిమాండ్ పెరుగుతోంది. రైతులు ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్, నేరుగా వినియోగదారులకు విక్రయించే విధానం అవలంబిస్తే మరింత ఆదాయం పొందవచ్చు. సికార్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ పంటతో రైతులు తమ జీవితాన్ని మార్చుకున్నారు. ఇది ఇక పంట కాదు.. బంగారం పండించే వ్యాపారమని చెబుతున్నారు.  

Agriculture Business Idea High Profit Plant Farming Long Term Farming Income Millionaire Farming Idea Crop Cultivation Tips Sustainable Farming

Next Gallery

Business Ideas: మహిళలు ఈ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండా ఈ బిజినెస్ చేస్తే నెలకు రూ. 1లక్ష వరకు సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!