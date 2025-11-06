English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Business Ideas: రైతుల గల్లపెట్టె నింపే పంటలు.. కేవలం 60 రోజుల్లో బంపర్ ఆదాయం.. చిన్న రైతులకు పెద్ద లాభం..!!

Business Ideas: ఒకప్పుడు రైతులు వరి, పసుపు, మొక్కజొన్న, ఎర్రజొన్నల వంటి సాంప్రదాయ పంటలకే పరిమితమయ్యేవారు. లాభాలు తక్కువైనా, నష్టాలు ఎదురైనా, అదే పంటలతో సాగు కొనసాగించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆధునిక ఆలోచనలతో, మార్కెట్‌ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుంటూ, ఎకరాల సంఖ్య కంటే లాభాల మీద దృష్టి పెట్టే రైతులు పెరుగుతున్నారు. రెండు లేదా మూడు ఎకరాల భూమి ఉన్నా, ప్రతిరోజూ ఆదాయం వచ్చే పంటలు వేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
ఇక నేటి రైతులు కేవలం పంట పండించడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని సరైన మార్కెట్‌కి చేర్చడం, సరైన సమయానికి విక్రయించడం వంటి వ్యూహాలను కూడా నేర్చుకున్నారు. సాంప్రదాయ పంటలతో కష్టపడి కూడా తగిన లాభం రాకపోవడం, అప్పులు పేరుకుపోవడం, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం లాంటి పరిస్థితులు రైతులను వినూత్న సాగు పద్ధతుల వైపు మళ్లించాయి.

ఇప్పుడు రైతులు ఏడాది పొడవునా ఆదాయం వచ్చే పంటలను ఎంచుకుంటున్నారు. తైవాన్‌ జామ, డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌, కశ్మీర్‌ యాపిల్‌, టమాటా, బెర్రి, కాకర, వంకాయ, సోరకాయ, కొత్తిమీర, బీరకాయ, ఉల్లిగడ్డ, ఆకుకూరలు వంటి మార్కెట్లో ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉన్న పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. ఒకే భూమిలో అంతర్‌ సాగు పద్ధతిని అనుసరిస్తూ, ఒక పంట తర్వాత మరో పంట చేతికి వచ్చేలా వ్యూహం వేసుకుంటున్నారు.

  ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని కొందరు రైతులు వరి సాగును తగ్గించి, చేపల పెంపకానికి ప్రత్యేక కుంటలు నిర్మించి అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఈ విధంగా, వ్యవసాయం అంటే కేవలం నేలలో పంట వేయడం మాత్రమే కాకుండా, మార్కెట్ అవసరాలను అర్థం చేసుకుని ప్లాన్‌ చేసిన వ్యవసాయం చేస్తే లాభాలు రెట్టింపవుతాయని వారు నిరూపిస్తున్నారు.  

ఒక ఉదాహరణగా, ఒక యువ రైతు గల్ఫ్‌లో మంచి జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని వదిలి, సోరకాయ, కాకర, బీరకాయ, పందిరి టమాటా సాగు ప్రారంభించాడు. ఆయన ఉత్పత్తిని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి సరఫరా చేస్తూ, మిగతా పంటలను ఆర్మూర్, అంకాపూర్ మార్కెట్లతో పాటు వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ ద్వారా కూడా విక్రయిస్తున్నాడు. ఈ విధానం ద్వారా ఆయనకు మూడు రెట్లు ఆదాయం వస్తోందని చెబుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన సాగు పద్ధతిని చూసేందుకు పలువురు రైతులు వస్తున్నారు, తాము కూడా అలాగే సాగు చేయాలనుకుంటున్నారు.

  ఈ కొత్త దారిలో రైతులు సాగు చేస్తే, చిన్న భూములు ఉన్నా పెద్ద లాభాలు సాధించవచ్చు. కేవలం పాత పద్ధతులను వదిలి, మార్కెట్‌ ఆధారిత పంటలను ఎంచుకోవడమే మార్గం. ఈ మార్పు భారత రైతు భవిష్యత్తును మరింత స్థిరంగా మార్చే సంకేతం.  

