Business Ideas: అప్పుల బాధతో అల్లాడిపోయే రైతన్నల జీవితాన్ని మార్చే పంట ఇది.. ఒకసారి పండితే పదేళ్లు ఫికర్ లేకుండా బతకొచ్చు..!!

Business Ideas: నేటికాలంలో చాలామంది ఉద్యోగాలు చేస్తూనే సైడ్ బిజినెస్ లు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఉద్యోగం చేస్తే వచ్చే జీతంతో కుటుంబం గడవడం ఈ రోజుల్లో కష్టమే. అందుకే చాలా మంది యువత ఉద్యోగాలు కాదు..ఇప్పుడు వ్యవసాయం బాట పడుతున్నారు. కొద్ది పాటి భూమిలో బంగారం పండిస్తూ భారీ లాభాలను పొందుతున్నారు. అయితే రైతులు కూడా ఇప్పుడు చాలా అప్ డేట్ అయ్యారు. ఒక్కప్పటి పంటలకు స్వప్తి పలికి అధునాతన పద్ధతిలో పండించడం మొదలు పెట్టారు. రైతులు ఇప్పుడు అప్పులతో అల్లాడిపోయే పరిస్థితులు తగ్గాయి. కేవలం రూ. 2లక్షల పెట్టుబడితో రూ. 10లక్షల లాభం పొందే పంట గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రైతులు దేశానికి వెన్నెముక. కానీ ఈ అన్నదాతలు ఎన్నో కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నారు. చాలా మంది ఎప్పుడు ఎలాంటి పంటలు వేయాలో సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో పంట పండించడం కోసం పెద్ద మొత్తంలో ఎరువులు, క్రీమిసంహారక మందులు వాడుతూ అప్పుల పాలవుతున్నారు.
అప్పుల కారణంగా దేశంలో నిత్యం పదుల సంఖ్యలో ఎంతో మంది రైతులు బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అప్పుల బాధతో అల్లాడిపోయే రైతన్నలకు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఓ పంట వరం లాంటిందని చెప్పవచ్చు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలను పొందేలా చేస్తుంది ఈ పంట.
అదే నల్ల పసుపు. చాలా మంది నల్ల పసుపు గురించి తెలియదు. ఈ పసుపు చాలా అరుదైన రకం పంట. అంతరించిపోతున్న జాతిలో ఈ నల్లపసుపు ఉంది. ఈ నల్ల పసుపు సాధారణ అవసరాలకు వాడరు. కేవలం ఆయుర్వేదంలో మాత్రమే వాడుతుంటారు.
నల్ల పసుపు చాలా అరుదైనది మాత్రమే కాదు.. ఆరోగ్యపరంగానూ సాధారణ పసుపుకంటే నల్ల పసుపులో ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయి. ముందుగా చెప్పినట్లు ఈ పసుపు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. యాంటీ బయోటిక్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఇన్ ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఈ పసుపులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. నల్ల పసుపుతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజలు చూద్దాం.
నల్ల పసుపు ఎక్కువగా క్యాన్సర్లు, ట్యూమార్ల నుంచి బయటపడేలా చేస్తుంది. ఆస్తమా, దగ్గుతో పాటు ఇతర శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. లివర్, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. చర్మ వ్యాధులు, దెబ్బలను నయం చేస్తుంది.
అల్సర్స్, అజీర్తి, మైగ్రేషన్స్ కు ఈ నల్ల పసుపు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నల్ల పసుపులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల వల్ల కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇక ఈ నల్ల పసుపును ఎలా పండించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా ఈ పంటను 15 నుంచి 40 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండే ప్రాంతాలు ఈ పంట పండించడానికి అనువుగా ఉంటాయి. జనవరి నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో పంట పండిస్తారు. పంట వేసే ముందు భూమిలో సున్నం, నిమ్మ చక్క పొడి మిశ్రమాన్ని చల్లాల్సి ఉంటుంది. 15 రోజుల పాటు భూమిని ఎండపెట్టాలి. ఎరువుల కింద ఆవుపేడ, వర్మీ కాంపోస్ట్ వాడాలి. 6 ఇంచుల దూరంతో 2 ఇంచులు భూమిలో నాటుకోవాలి. ఎకరానికి మూడువందల కిలోల నల్ల పసుపు అవసరం అవుతుంది. 2.5లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది.
ఎకరాకు 2.5లక్షలు ఖర్చు చేస్తే 10 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. తడి నల్ల పసుపు కిలో 800 నుంచి 1000 రూపాయల వరకు అమ్ముడుపోతుంది. పొడిరూపంలో కిలో 2500 నుంచి 3500 వరకు అమ్ముడుపోతోంది. నల్ల పసుపు ఆకుల నుంచి ఆయిల్ కూడా తీస్తారు. ఆకులే కిలో 500వరకు అమ్ముడుపోతాయి. ఈ నల్లపసుపును అంతర్గత పంటగా వేసుకుంటే మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.