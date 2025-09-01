Business Ideas: ఇది వ్యవసాయమా లేక కరెన్సీ ఫ్యాక్టరీనా? ఒక పంటకే లక్షాధికారులు అవుతున్న రైతులు..!!

Business Ideas: ఎప్పుడు పండించామన్నది ముఖ్యం కాదు..ఎంత సంపాదించమన్నది ముఖ్యం. అవును..ఇప్పుడు దేశంలో రైతులు సరికొత్త టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుని పంటలు పండిస్తూ..భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. ఒక్కప్పుడు పది రూపాయల కోసం చేయి చాచిన రైతన్న..ఇప్పుడు పది మందికి అప్పులు ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకుంటున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే పంట గురించి తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. ఒకసారి పండించిన రైతులు లక్షాధికారులు అవుతున్నారు. ఆ పంట ఏంటో తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా సెప్టెంబర్ నెలలో పాలకూర సాగుకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పాలకూర సాగు అనేది తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ లాభాన్ని అందిస్తుంది. పూసా హరిత్, పూసా భారతి వంటి మెరుగైన రకాలను విత్తిన రైతులకు మంచి లాభాలు అందించాయి. దీంతో రైతులు మంచి ఆదాయాన్ని పొందారు. మీరు కూడా ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో పాలకూర సాగు చేయాలంటే ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
సెప్టెంబర్ నెల వ్యవసాయానికి చాలా ముఖ్యమైంది. ఈ సీజన్ లో ముఖ్యంగా ఆకుకూరలు ఎక్కువగా పండిస్తుంటారు. అందులో పాలకూర, బచ్చలికూర, తోటకూర ఇలా రకరకాల ఆకుకూరలు పండిస్తుంటారు. అయితే ఈ సీజన్ ముఖ్యంగా పాలకూర సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సీజన్ ఈ పంటకు సారవంతమైనది. పాలకూరను తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ సమయంలో అధిక లాభదాయకమైన పంటగా చెబుతున్నారు రైతులు. రైతులు పూసా హరిత్ లేదా పూసా భారతి వంటి మెరుగైన రకాలను ఎంచుకుంటే, వారు ఎక్కువ ఉత్పత్తిని పొందవచ్చు. సరైన సాంకేతికత సకాలంలో సంరక్షణతో, రైతులు ఈ పంట నుండి మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
రైతులు పాలకూరను సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో పండిస్తే, వారు భారీ లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. పాలకూర విత్తనాలు విత్తడానికి సెప్టెంబర్ నెల ఉత్తమమైనది. మంచి విత్తనాలు, నీటిపారుదల ఉంటే, పంట కేవలం 30 నుండి 35 రోజుల్లోనే సిద్ధమవుతుంది. అలాగే, మార్కెట్లో పాలకూరకు ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. దీని కారణంగా రైతులు లక్షల్లో సంపాదించవచ్చు.
ఈ సీజన్లో చలి పెరుగుతుంది. ఇది పాలకూర పంటకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రైతులు పూసా హరిత్, పూసా భారతి వంటి మెరుగైన రకాలను ఎంచుకుంటే, వారు అధిక ఉత్పత్తిని, వ్యాధుల నుండి రక్షణను పొందుతాయి. పొలాన్ని లోతుగా దున్నడం, సేంద్రియ ఎరువు, సకాలంలో నీటిపారుదల పాలకూర నాణ్యతను పెంచుతుంది. మొక్కలకు పూర్తి పోషకాహారం లభించాలంటే కలుపు నియంత్రణ కూడా అవసరం. సరైన సమయంలో కోయడం వల్ల ఆకులు తాజాగా ఉంటాయి. తద్వారా మార్కెట్లో అధిక ధరలకు వీటిని అమ్ముకోవచ్చు.
పూసా భారతి రకం పాలకూర రైతులకు తక్కువ సమయంలో లాభదాయకంగా మారుతోంది. ఈ రకం హెక్టారుకు 500 క్వింటాళ్ల వరకు దిగుబడిని ఇస్తుంది. విత్తిన 25 నుండి 35 రోజుల్లోనే దీని మొదటి పంటను కోయవచ్చు. దీని మందమైన, మృదువైన, ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకులు మార్కెట్లో దీనికి డిమాండ్ను పెంచుతాయి. దీనిని 5 నుండి 6 సార్లు పండించవచ్చు. దీని కారణంగా రైతు ఒకే పంట నుండి పదే పదే లాభాలను పొందవచ్చు.
విత్తిన 25 నుండి 35 రోజుల్లోనే మొదటి పంట కోయవచ్చు, దీనివల్ల త్వరగా ఆదాయం వస్తుంది. ఈ రకం హెక్టారుకు 450 నుండి 500 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుంది. ఇది మంచి లాభాలను ఇస్తుంది. దీని అతిపెద్ద లక్షణం ఏమిటంటే ఒకసారి విత్తిన తర్వాత, దీనిని 6 నుండి 10 సార్లు పండించవచ్చు. అలాగే, ఈ రకం ఆకు మచ్చ వ్యాధి, తెల్ల తుప్పు వంటి సాధారణ వ్యాధులకు నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది. ఇది పంట నష్టాన్ని తగ్గింది ఉత్పత్తిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది.
పూసా భారతి వంటి అధునాతన రకాలు హెక్టారుకు దాదాపు 500 క్వింటాళ్ల దిగుబడిని ఇస్తాయి. కాబట్టి మార్కెట్లో పాలకూర సగటు ధర కట్టకు రూ. 10 అయితే, మొత్తం ఆదాయం దాదాపు రూ. 5 లక్షలు అవుతుంది. విత్తనాలు, ఎరువులు, నీటిపారుదల, శ్రమ వంటి ఖర్చులతో సహా, దీనికి దాదాపు రూ. 60,000 నుండి రూ. 80,000 వరకు ఖర్చవుతుంది. రైతు హెక్టారుకు దాదాపు రూ. 4.20 లక్షల నికర ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చు. తక్కువ సమయం, తక్కువ ఖర్చు స్థిరమైన డిమాండ్ కారణంగా పాలకూర సాగు చిన్న రైతులకు కూడా మంచి ఆదాయ వనరుగా మారుతుంది.