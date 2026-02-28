English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Business Ideas: ఈ పంట వేస్తే డబ్బుతో పాటు పుణ్యం కూడా గ్యారెంటీ.. తక్కువ సమయంలోనే బిగ్ రిజల్ట్..!!

Business Ideas: ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో  వ్యవసాయం కేవలం జీవనోపాధి మాత్రమే కాదు.. మంచి ఆదాయాన్ని అందించే రంగంగా మారుతోంది. సంప్రదాయ పంటలతో పాటు వాణిజ్య పంటలు, పూల సాగు, ఔషధ మొక్కల సాగు వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకుంటూ అనేక మంది రైతులు విజయవంతమైన మార్గాన్ని ఏర్పరుచుకుంటున్నారు. పంటలు పండిస్తూ లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. మీరు కూడా తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందాలంటే ఈ పంట గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పరిధిలోని పుట్టపర్తి ప్రాంతానికి చెందిన ఒక రైతు అరుదైన సాగుతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎన్పీ కుంట ప్రాంతంలో విస్తృతంగా పండించే  దవనం  మొక్కల సాగు ఆయనకు ఆదాయంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక సంతృప్తిని కూడా అందిస్తోంది. రైతు నల్లబెల్లి శ్రీనివాస్ సుమారు 20 ఎకరాల్లో ఈ మొక్కలను సాగు చేస్తున్నారు.

దవనం అనేది ఒక సుగంధ మొక్క. దీనిని మరువం అని కూడా పిలుస్తుంటారు. దక్షిణ భారతదేశంలో పూజా కార్యక్రమాలు, శుభకార్యాలలో దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా కదరి లక్ష్మీ నరసింహ్మాస్వామికి ఈ దవనం ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనదిగా భావిస్తారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తులు దవనం, మిరియాలు కలిపి రథంపై చల్లితే కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వసిస్తారు. అలాగే వినాయక చవితి, వరలక్ష్మీ వ్రతం వంటి పండుగల్లో ఈ పత్రికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

పూల దండల్లో మల్లె లేదా కనకాంబరాలతో కలిసి దవనం కలిపితే వచ్చే సువాసన ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అందుకే దీనిని సుగంధ పత్రిగా పిలుస్తారు. దవనం నుంచి తీసే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా మంచి డిమాండ్ కలిగి ఉంది. సువాసన ద్రవ్యాలు, బాడీ స్ప్రేలు తయారీలో దీనిని బేస్ నోట్‌గా వినియోగిస్తారు.

ఆయుర్వేద పరంగా కూడా దవనానికి ప్రాధాన్యం ఉంది. గాయాల చికిత్సలో యాంటీసెప్టిక్‌గా ఉపయోగిస్తారు. కషాయం రూపంలో తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆకులను చర్మ సంరక్షణలో ఉపయోగిస్తారు. అదనంగా దవనం పొడిని ధూపంగా వేస్తే గాలి శుద్ధి అవుతుంది. సహజ క్రిమిసంహారకంగా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.  

ఈ పంటకు ఎక్కువగా నీరు అవసరం ఉండదు. సరిపడా ఎండ ఉంటే సరిపోతుంది. సుమారు 60 రోజుల్లో కోతకు వచ్చే ఈ పంట తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను అందించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. దీంతో దవనం సాగు రైతులకు ఆర్థికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా రెండింటి పరంగా ప్రయోజనకరంగా మారుతోంది.  

Davanam cultivation Rayalaseema Sri Sathya Sai district farming NP Kunta Davanam crop rare aromatic plants India Kadiri Lakshmi Narasimha Swamy temple special leaf

