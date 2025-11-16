English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Business Ideas: నవంబర్-డిసెంబర్ మధ్య ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎకరాకు రూ. 2 లక్షల లాభం..!!

Business Ideas: నవంబర్-డిసెంబర్ మధ్య ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎకరాకు రూ. 2 లక్షల లాభం..!!


Business Ideas: శీతాకాలంలో క్యారెట్ సాగు రైతులకు అత్యంత లాభదాయకమైన వ్యవసాయ అవకాశంగా మారుతోంది. ఈ సీజన్‌లో క్యారెట్లకు అధిక వినియోగం ఉండడం వల్ల మార్కెట్ డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. సరైన సాగు పద్ధతులు, అనుకూల నేల, భరోసా గల రకాలను ఎంచుకుంటే రైతులు తక్కువ కాలంలోనే అధిక దిగుబడితో పాటు మంచి ఆదాయం పొందగలరు. ఈ పంట ప్రస్తుతం అనేక మంది రైతులకు ఒక స్థిరమైన వ్యాపార మోడల్‌గా మారింది.
క్యారెట్లను రబీతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఖరీఫ్ సీజన్‌లో కూడా సాగు చేయవచ్చు. అయితే నవంబర్–డిసెంబర్ నెలల్లో వేసే పంట సాధారణంగా అధిక నాణ్యతను,  లాభదాయకతను ఇస్తుంది. సరైన రకం ఎంపిక చేస్తే రైతులు పంట ఖర్చులను తగ్గించుకొని పెద్ద మొత్తంలో లాభాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థలు సూచిస్తున్న కొన్ని మెరుగైన రకాలు ఎక్కువ దిగుబడితో పాటు వ్యాధి నిరోధక లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉన్నాయి.

మార్కెట్‌లో ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ రకం గాఢ ఎరుపు రంగు, పొడవైన, సన్నని ఆకారంతో కనిపిస్తుంది. 30–35 సెంటీమీటర్ల పొడవు వరకు పెరిగే ఈ క్యారెట్లు 85–95 రోజుల్లో కోతకు సిద్ధమవుతాయి. హెక్టారుకు 150–200 క్వింటాళ్ల దిగుబడి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా రూట్ రాట్ వంటి వ్యాధులకు ఇది బాగా నిరోధకత చూపుతుంది.

ఈ రకం నారింజ రంగుతో, అధిక కెరోటిన్ విలువలతో ప్రసిద్ధి చెందింది. పంట పరిపక్వం కావడానికి 100–120 రోజులు పడుతుంది. దిగుబడి అత్యంత ఎక్కువగా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. హెక్టారుకు 270–300 క్వింటాళ్ల వరకు సాధ్యం.

ఉష్ణమండల ప్రాంతాలకు అనువైన ఈ రకం 85–90 రోజుల్లో పెరిగి దిగుబడి ఇస్తుంది. సగటున హెక్టారుకు 35 టన్నుల వరకు ఉత్పత్తి లభించడం రైతులకు మంచి లాభాలను అందిస్తుంది.

పసుపు రంగు కలిగిన ఈ రకం 90–100 రోజుల్లో సిద్ధమవుతుంది. దీని సగటు దిగుబడి హెక్టారుకు 25 టన్నులు. తక్కువ వ్యవధిలో మంచి నాణ్యతను పొందగలరు.

చిన్న పరిమాణం, ముదురు ఎరుపు రంగు, అధిక సువాసన.. ఈ రకానికి ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణగా ఉంటుంది. విత్తిన 90–110 రోజుల్లో పరిపక్వం చెందుతుంది. హెక్టారుకు సుమారు 300 క్వింటాళ్ల అధిక దిగుబడి అందించడం దీన్ని అత్యంత లాభదాయక రకాలలో ఒకటిగా చేస్తుంది.

ఈ రకాలను సరైన నీటి నిర్వహణ, మన్ను సిద్ధం, ఎరువుల వినియోగంతో సాగు చేస్తే రైతులు శీతాకాలంలోనే భారీ లాభాలు పొందగలరు. వ్యవసాయం ఆధారంగా కొత్త వ్యాపారాలను ఆశించిన వారికి క్యారెట్ సాగు ఒక శాశ్వత ఆదాయ మార్గంగా నిలుస్తోంది.

