Business Ideas: మహిళలు ఇల్లు కదలకుండా కేవలం రూ. 10 వేలు పెట్టుబడి పెడితే చాలు నెలకు రూ. 50 వేలు సంపాదించే అవకాశం..!!

Business Ideas: మహిళలు ఇంటి వద్ద నుంచే పిండి వంటల వ్యాపారం ప్రారంభించి నెలకు మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. రూ.10 వేల లోపు పెట్టుబడితో మురుకులు, స్వీట్స్ వంటి హోం మేడ్ స్నాక్స్ తయారు చేసి, వాట్సాప్, సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుని లాభాలు పొందవచ్చు.
మహిళలు కేవలం ఇంటి వద్ద ఉంటూనే ఆదాయం సంపాదించాలి అనుకుంటున్నారా అయితే ఓ చక్కని బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటి వద్ద చేసే పిండివంటలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటోంది. తినేందుకు ఎక్కువగా ఉద్యోగులు, బ్యాచిలర్స్, అలాగే ఎన్ఆర్ఐ లు ఎక్కువగా పడుతుంటారు. ఇంట్లోనే ఉండి పిండి వంటల (స్నాక్స్, స్వీట్స్) వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి, ఆర్డర్లు పొందేందుకు లాభాలు గడించడానికి చక్కని బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ముందుగా మీరు ఏమేమి చేయగలరో దాని మెనూ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అలాగే అన్ని రకాలు కాకుండా, మీకు బాగా వచ్చిన 3-4 రకాల వంటలను ఉదాహరణ మురుకులు, అరిసెలు, సున్నుండలు, బూందీ మిక్చర్ లాంటివి ఎంచుకోవాలి. వాటిలో మీ రుచి ప్రత్యేకంగా ఉండేలా, నాణ్యత ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించడానికి మీకు భారీ పెట్టుబడి అవసరం లేదు. కేవలం రూ. 5,000 నుండి రూ. 10,000 అయితే సరిపోతుంది. నాణ్యమైన సరుకులు రిఫైన్డ్ నూనె, ప్యాకేజింగ్ కవర్లను ఉపయోగించుకోవాలి. ఇంటి రుచి అనేది మీ బలం కావాలి. రంగులు, ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడకూడదు.
సరుకుల ఖర్చు, గ్యాస్ ఖర్చు, మీ శ్రమ, మీరు కోరుకున్న లాభం లెక్కించి ధర నిర్ణయించుకోండి. బయట మార్కెట్ ధర కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నా పర్వాలేదు, నాణ్యత ఉంటే జనం మళ్లీ మళ్లీ తినేందుకు ఇష్టపడతారు. ఇక అత్యంత ముఖ్యమైనది ప్యాకేజింగ్ ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. జిప్-లాక్ కవర్లు లేదా ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో ప్యాక్ చేసి, పైన మీ బ్రాండ్ పేరు, ఫోన్ నంబర్ ఉన్న చిన్న స్టిక్కర్ అంటించండి.
ముందుగా మీ చుట్టుపక్కల వారికి, స్నేహితులకు రుచి చూపించండి. ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి, అందులో రోజూ తాజా వంటకాల ఫోటోలు, వీడియోలు పెట్టండి. అంతేకాదు దీని కోసం వాట్సాప్ స్టేటస్ను వాడుకోండి. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో పేజీలు క్రియేట్ చేయండి. పిండి వంటలు చేసే విధానం చిన్న రీల్స్ (Reels) రూపంలో పెడితే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది.
అలాగే మీ దగ్గరలో ఉన్న కిరాణా షాపులు, టీ స్టాల్స్, లేదా హాస్టల్స్తో మాట్లాడి అక్కడ మీ ప్యాకెట్లను అమ్మకానికి పెట్టమని అడగండి. మీ వ్యాపారంపై నమ్మకం కలగడానికి బేసిక్ FSSAI రిజిస్ట్రేషన్ (సంవత్సరానికి రూ. 100 మాత్రమే) చేయించుకోండి. ఇది కస్టమర్లలో భరోసాను పెంచుతుంది. కస్టమర్ల నుండి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని, లోపాలు ఉంటే సరిచేసుకుంటే సరిపోతుంది.