Business Ideas: మహిళలు రోజుకు 2 నుంచి 4 గంటలు కష్టపడితే చాలు.. నెలకు రూ. 50వేలు మీ అకౌంట్లో జమ.. ఏం చేయాలో తెలుసా?

Business Ideas: మహిళలు ఇంటి బాధ్యతలతో పాటు కొంత.. సమయం కేటాయిస్తే మంచి ఆదాయం పొందే అవకాశాలు ఇప్పుడు విస్తారంగా ఉన్నాయి. అలాంటి తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించగల వ్యాపారాల్లో హోమ్ స్టైల్ బిర్యానీ సెంటర్ ఒకటి. వంటలో ఆసక్తి ఉన్న మహిళలకు ఇది మంచి అవకాశంగా మారవచ్చు. ఇంటి నుంచే నిర్వహించవచ్చుననే కారణంతో ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటంతో పాటు లాభాలు కూడా మెరుగ్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇటీవల బయట హోటళ్ల కంటే ఇంటి వద్ద తయారయ్యే భోజనం అంటే చాలా మందికి ఎక్కువ నమ్మకం పెరిగింది. శుభ్రత, రుచి, ఇంటి వంట అనే భావన వల్ల హోమ్ ఫుడ్కు డిమాండ్ రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ఇందులో బిర్యానీకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారు, బ్యాచిలర్స్, హాస్టల్స్లో ఉండేవారు, చిన్న కుటుంబాలు – అందరికీ బిర్యానీ అంటే ఇష్టం. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించి చిన్న స్థాయిలోనే బిర్యానీ వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు.
ఈ వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టడానికి రోజంతా సమయం అవసరం లేదు. రోజుకు కొన్ని గంటలు వంటకు, ప్యాకింగ్కు కేటాయిస్తే సరిపోతుంది. ఇంట్లోనే ఒక బిర్యానీ హండి పెట్టుకొని వండడం ద్వారా వ్యాపారం మొదలుపెట్టవచ్చు. మొదట్లో ఒక హండి నిండా బిర్యానీ తయారు చేసి విక్రయించినా మంచి స్పందన లభించే అవకాశం ఉంటుంది. చికెన్ బిర్యానీతో పాటు వెజ్ బిర్యానీని కూడా మెనూలో ఉంచితే కస్టమర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది.
ఒక ప్లేట్ బిర్యానీ తయారీకి చికెన్ లేదా కూరగాయలు, బియ్యం, మసాలాలు, గ్యాస్ ఖర్చు, ప్యాకింగ్ కలిపి సుమారు 50 నుంచి 60 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అదే ప్లేట్ను మీరు 140 నుంచి 150 రూపాయల ధరకు విక్రయిస్తే మంచి మార్జిన్ లభిస్తుంది. ఒక్కో ప్లేట్పై దాదాపు రెండింతలు నుంచి మూడింతల వరకు లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు రోజుకు కనీసం 20 ప్లేట్లు విక్రయించినా, సగటున రోజుకు దాదాపు 2,000 రూపాయల వరకు ఆదాయం రావచ్చు. ఈ లెక్కన చూస్తే 10 రోజుల్లో సుమారు 20,000 రూపాయలు, నెలకు సుమారు 50,000 నుంచి 60,000 రూపాయల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రారంభంలో కస్టమర్లు తక్కువగా ఉన్నా, రుచి బాగుంటే, శుభ్రత పాటిస్తే, మాటామాటా ప్రచారంతో ఆర్డర్లు పెరుగుతాయి. ఈ విధంగా హోమ్ స్టైల్ బిర్యానీ సెంటర్ మహిళలకు భద్రమైన, లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మారగలదు.