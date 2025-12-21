Business ideas: జీతం తక్కువ.. టార్గెట్లు ఎక్కువ.. ఇక అవన్నీ మర్చిపోండి.. అమూల్ మీకు నెలకు రూ. 1.5లక్షలు సంపాదించే చక్కటి బిజినెస్ ఇస్తోంది.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Business ideas: ఉద్యోగం అంటే విరక్తి కలిగిందా? ఇక నుంచి ఎవరి కిందా పని చేయకూడదని డిసైడ్ అయ్యారా? ఇలా చాలా మందే అనుకుంటారు. కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల తప్పని పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగాలు చేయాల్సి వస్తుంటుంది. జీతం తక్కువ ఉన్నా.. టార్గెట్లు ఎక్కువ ఉన్నా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉద్యోగం చేసేందుకు తోస్తుంటాయి. అయితే మీరు ఉద్యోగం వదిలి ఏదైనా మంచి వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే మీకో చక్కటి అవకాశం అందిస్తోంది అమూల్. భారత్ లో విశ్వసనీయమైన బ్రాండ్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అమూల్.. తక్కువ పెట్టుబడితో స్వంతగా వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు ఛాన్స్ ఇస్తోంది. ఈ అమూల్ ఫ్రాంజైజీ ద్వారా మీరే బాస్ మారే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ రోజుల్లో సాధారణ టీ స్టాల్ పెట్టాలంటేనే లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతున్న పరిస్థితుల్లో.. అమూల్ ఫ్రాంచైజీకి భారీ పెట్టుబడి అవసరం లేకపోవడం విశేషం. కేవలం రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 6 లక్షల మధ్య పెట్టుబడితోనే అమూల్ అవుట్లెట్ను ప్రారంభించవచ్చు. అందుకే చిన్న వ్యాపారవేత్తలు, ఉద్యోగం వదిలి స్వయం ఉపాధి కోరుకునేవారు అమూల్ వైపు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
అమూల్ రెండు రకాల ఫ్రాంచైజీ మోడళ్లను అందిస్తోంది. మొదటిది అమూల్ ప్రిఫర్డ్ అవుట్లెట్. దీనికి సుమారు 100 నుంచి 150 చదరపు అడుగుల స్థలం సరిపోతుంది. మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 2.6 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో తిరిగి పొందగలిగే రూ. 25 వేల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, షాపు సెటప్ మరియు రీనోవేషన్ కోసం సుమారు రూ. లక్ష, అవసరమైన ఫ్రిజ్లు, డీప్ ఫ్రీజర్లు వంటి పరికరాలకు రూ. 75 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది.
ఇక రెండోది అమూల్ ఐస్క్రీమ్ స్కూపింగ్ పార్లర్. ఇది కాస్త పెద్ద స్థాయిలో వ్యాపారం చేయాలనుకునేవారికి అనువైనది. దీనికి సుమారు రూ. 6 లక్షల పెట్టుబడి అవసరం అవుతుంది. ఇందులో రూ. 50 వేల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, మిగతా మొత్తం షాపు డిజైన్, ఇంటీరియర్స్, ఐస్క్రీమ్ యంత్రాలు, ఫ్రీజింగ్ యూనిట్లకు ఖర్చు అవుతుంది. మంచి లొకేషన్లో ఈ పార్లర్ ఉంటే ఆదాయం మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
అమూల్ ఫ్రాంచైజీకి ఉన్న పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే, కంపెనీకి ఎలాంటి రాయల్టీలు లేదా లాభాల్లో వాటా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎంత అమ్మితే అంత మీ లాభం. సరైన ప్రదేశంలో అవుట్లెట్ ఏర్పాటు చేస్తే, నెలకు రూ. 40 వేల నుంచి రూ. 1.5 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అమూల్ స్పష్టంగా పేర్కొంటోంది.
ఉత్పత్తుల వారీగా కమిషన్ కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. పాల సంచులపై సుమారు 2.5 శాతం, వెన్న, నెయ్యి, పనీర్ వంటి పాల ఉత్పత్తులపై 10 శాతం, ఐస్క్రీమ్ అమ్మకాలపై 20 శాతం వరకు, షేక్స్, శాండ్విచ్లు వంటి రెసిపీ ఆధారిత వస్తువులపై అయితే 50 శాతం వరకు లాభం పొందవచ్చు.
అమూల్ ఫ్రాంచైజీ కోసం దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభం. ఆసక్తి ఉన్నవారు అమూల్ అధికారిక వెబ్సైట్ www.amul.com ను మాత్రమే సందర్శించాలి. అమూల్ పేరుతో ఆన్లైన్లో కొన్ని నకిలీ వెబ్సైట్లు ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ఫ్రాంచైజీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అమూల్ ఎప్పుడూ ఎలాంటి ఫీజు అడగదు. దరఖాస్తు అనంతరం ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, షాప్కు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు లేదా అద్దె ఒప్పందం, బ్యాంక్ వివరాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ పెట్టుబడి, నమ్మకమైన బ్రాండ్, స్థిరమైన ఆదాయం… ఈ మూడు కోరుకునే వారికి అమూల్ ఫ్రాంచైజీ నిజంగా ఒక మంచి వ్యాపార అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.