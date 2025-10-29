Business Ideas: అర ఎకరం భూమి ఉంటే చాలు.. బిలియనీర్ అవడం పక్కా.. ఈ పంట పండిస్తే సాగు చేస్తే కనక వర్షం కురిసినట్లే..!!

Business Ideas: సాధారణంగా రైతులకు లాభాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువగా మిగులుతుంటాయి. కూలీల కొరత, వాతావరణంలో మార్పులు, మార్కెట్లో ధరలు ఇలాంటి కారణాలన్నీ కూడా రైతులకు అనేక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంటాయి. అయితే ఈ కాలం రైతులు మాత్రం కాస్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కొత్త కొత్త రకం పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. వాటిని సైన్సిఫిక్ గా సాగు చేస్తే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తించారు. అలాంటి లాభదాయకమైన పంటల్లో పాలకూర సాగు కూడా ఒకటి. సరైన పద్ధతిలో పాలకూరను సాగు చేసినట్లయితే ప్రతి మూడు నెలలకోసారి రూ. 2.75 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. నెలకు సగటున రూ. 90వేల నుంచి లక్షల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.
పాలకూర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అందులో అధికంగా ప్రొటీన్, ఐరన్, ఖనిజ లవణాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. పాలకూరతో తయారయ్యే వంటకాలు పాలక్ పనీర్, పాలకూర పప్పు, పాలకూర రోటీలు, ఆకుకూరలు ఇవన్నీ కూడా భారతీయ వంటకాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అందుకే పాలకూరకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎప్పటికీ తగ్గదు.
పాలకూర పంట తక్కువ సమయంలో పండుతుంది. తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ ఖర్చుతో పెద్ద లాభాలను అందిస్తుంది. ఒకసారి నాటితే 10 నుంచి 15 రోజులకే కోతకు వస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా నీరు అందిస్తే, నేలలో తగిన పోషకాలు ఉంటే, పాలకూర పంట నుంచి నిరంతర ఆదాయం పొందే మార్గంగా ఉంటుంది. రైతులు ఈ పంటను సంవత్సరం పొడవునా సాగు చేయవచ్చు, కానీ ఫిబ్రవరి-మార్చి, నవంబర్-డిసెంబర్ నెలలు అత్యుత్తమ సమయమని చెప్పవచ్చు.
పాలకూర సాగుకు ఇసుక మట్టి లేదా లైట్ లోయాం సాయిల్ ఉత్తమం. సాగు ప్రారంభించే ముందు పొలాన్ని లోతుగా దున్ని, ట్రాక్టర్తో 2-3 సార్లు కదిలించాలి. నేల మృదువుగా అయ్యాక, ఎకరానికి సుమారు 8-10 టన్నుల ఎరువులు కలపాలి. విత్తనాల సమయంలో 20 కిలోల నత్రజని, 50 కిలోల భాస్వరం, 60 కిలోల పొటాష్ వాడితే మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. నీటి పారుదల వ్యవస్థ సక్రమంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. పొలంలో ఎప్పటికప్పుడు తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
పాలకూర సాగుకు తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఒక హెక్టారుకు సుమారు రూ.25వేల ఖర్చవుతుంది. 25వేల పెట్టుబడి పెడితే దిగుబడి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. హెక్టారుకు 150 నుంచి 250 క్వింటాళ్లు వరకు పంట దిగుబడి వస్తుంది. మార్కెట్లో ఒక్క క్వింటాల్కు సగటు ధర రూ.15,000 నుంచి రూ.20,000 వరకు ఉంటుంది. దాంతో మొత్తం ఖర్చులు తీసేసిన తర్వాత సుమారు రూ.2.75 లక్షల వరకు లాభం పొందవచ్చు.
ఇక పాలకూరకు ఏడాది పొడవునా డిమాండ్ ఉంటుంది. సూపర్మార్కెట్లు, హోటళ్లు, కూరగాయ మార్కెట్లు పాలకూరను కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంటాయి. అందువల్ల ఇది నిరంతర ఆదాయాన్ని అందించే పంట అని చెప్పవచ్చు.
మీరు కొత్తగా వ్యవసాయం ప్రారంభించాలనుకుంటే లేదా లాభదాయకమైన పంటను సాగు చేయాలనుకుంటే, పాలకూర సాగు ఉత్తమ ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. తక్కువ పెట్టుబడితో, తక్కువ శ్రమతో పెద్ద ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. జాగ్రత్తగా ప్లానింగ్ చేసి, సమయానికి నీటిపారుదల, ఎరువుల వాడకం వంటి అంశాలపై శ్రద్ధ పెడితే, పాలకూర మీ ఆర్థిక జీవితాన్ని పచ్చగా మార్చే పంట అవుతుంది.