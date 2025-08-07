English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Business Ideas: భూమిని నమ్ముకుంటే.. బిలియనీర్ అవ్వాల్సిందే.. ఈ పంట సాగు చేస్తే కాసుల వర్షం కురిసినట్లే..?

Business Ideas: సాధారణంగా రైతులకు లాభాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ కొన్ని కొత్త పంటలను సాగు చేసినట్లయితే మంచి లాభాలు కూడా ఆర్జించవచ్చు. అలాంటి వార్మింగ్ ఐడియా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ వ్యాపారాన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ..శ్రద్దతో చేస్తే ప్రతి  మూడు నెలలకోసారి రూ. 2.75లక్షల వరకు డబ్బు సంపాదించవచ్చు. మీరు సగటున నెలలవారీ ఆదాయాన్ని లెక్కించినట్లయితే 90వేల నుంచి లక్ష మధ్య ఆర్జించవచ్చు. 
ఆకు కూరలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఇందులో కూడా మనం పాలకూర గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే దానికి స్వంత ప్రత్యేకతా అనేది ఉంటుంది. పాలకూరను ఏడాది పొడవునా పండించినా.. శీతాకాలంలో దీనిని ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. పాలకూర పప్పు, పాలక్ పనీర్, ఆకు కూరలతో అప్పలు కూడా చేస్తుంటారు. ఆకు కూరగాయలతోపాటు పాలకూరకు ప్రముఖ స్థానం ఉంది. ఇందులో ఐరన్, ప్రొటీన్, ఖనిజ లవణాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. 

పాలకూర అనేది తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో పండించిన భారీ లాభాలను ఆర్జించే కూరగాయ ఇదని చెప్పవచ్చు. తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ దిగుబడిని ఇచ్చే పంట ఇది. పాలకూరను పండించడం ద్వారా రైతులు ఏడాది పొడవునా మంచి ఆదాయాన్ని పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పాలకూర సాగు ద్వారా చాలా మంది లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అయితే ఇంత ఆదాయం పొందాలంటే మీరు నివసించే ప్రాంతంలోని భూమి, నీరు ఈ రకమైన వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలి. 

భారతదేశ వాతావరణం పాలకూర సాకుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏడాది పొడవునా సాగు చేసినప్పటికీ సాగుకు అనువైన సమయం ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి వరకు, నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉంటుంది. పాలకూర సాగుకు ఇసుక నేల ఉత్తమమైందని చెప్పవచ్చు.   

పాలకూర సాగు కోసం పొలాన్ని సిద్ధం చేసే ముందు లోతుగా దున్నాలి. ఆ తర్వాత నాగలి లేదా ట్రాక్టర్ తో 2 నుంచి 3 సార్లు కదిలించాలి. తర్వాత పొలంలో ప్లాంక్ ను నాటి, మట్టిని పొడి చేయాలి. దున్నడానికి ముందు ఎకరానికి 8 నుంచి 10 టన్నుల ఎరువులు వేయాలి. విత్తే సమయంలో హెక్టారుకు 20కిలో నత్రజని, 50కిలోల భాస్వరం, 60 కిలోల పొలాష్ ను పొలంలో చల్లాలి. పాలకూర సాగుకోసైం సరైన నీటి పారుదల వ్యవస్థ ఉన్న నీటిపారుదలలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని పొలాన్ని ఎంచుకోవాలి.   

దీనికి సాగుకు పెద్దగా ఖర్చు లేదు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. పాలకూరను ఒకసారి నాటితే 5 నుంచి 6 రెట్లు ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు. దాదాపు 10 నుంచి 15రోజుల్లో కోతకు సిద్ధం అవుతుంది. పాలకూర కూడా ఒక వాణిజ్య పంట. ఏడాది పొడవునా డిమాండ్ ఉంటుంది. నిరంతర ఆదాయాన్ని అందించే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఇదని చెప్పవచ్చు.   

దిగుబడి 150 నుంచి 250క్వింటాళ్ల మధ్య ఉంటుంది. మార్కెట్లో 15 నుంచి 20 రూపాయల ధరకు అమ్మవచ్చు. ఈ విధంగా హెక్టారుకు రూ. 25వేల ఖర్చు తీసేసిన తర్వాత దాదాపు రూ. 15వందల చొప్పున క్వింటాళ్ల నుంచి ప్రతి నెలలకు 2.75లక్షల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. 

