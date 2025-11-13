English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Business Ideas: పెళ్లిళ్ల సీజన్ వస్తోంది.. కంచికి వెళ్లి ఈ పనిచేయండి చాలు.. ఇంట్లోనే కూర్చుండి నెలకు లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం..!!

Business Ideas: మహిళలు మీరు కూడా బిజినెస్ ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే ఖాళీ సమయంలో ఈ బిజినెస్ చేస్తే ప్రతినెలా లక్షల ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేది పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఈ సీజన్ లోనే ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. ఆ బిజినెస్ ఏంటో చూద్దాం.
 
ఇంటి వద్ద నుంచే సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలని కలగంటున్న మహిళల కోసం ఇది ఒక అద్భుతమైన బిజినెస్ ఐడియా.  నేటి రోజుల్లో ఇంటి ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మహిళలు కూడా కుటుంబ ఆదాయానికి తోడ్పడాలనే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వారికి కంచి పట్టుచీరల వ్యాపారం చాలా సరైన ఎంపికగా ఉంటుంది. ఈ వ్యాపారం ద్వారా మీరు పెద్దగా ఖర్చు చేయకుండానే మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.  ముఖ్యంగా వివాహ సీజన్లలో లాభాలు మరింత పెరుగుతాయి. సరైన ప్రణాళికతో ఈ వ్యాపారాన్ని చేపడితే, పెట్టుబడిపై కనీసం 100 శాతం లాభం పొందడం ఖాయం.

 కంచి పట్టుచీరలు అనగానే గుర్తుకొచ్చేది కాంచీపురం పట్టుచీరలే. ఇవి దక్షిణ భారతీయ వివాహాల్లో, ముఖ్యంగా వధువులు ధరించే ప్రధాన చీరలుగా ఎంతో పేరుపొందాయి. ఈ చీరలు మన్నికగా, ఆకర్షణీయంగా ఉండటమే కాకుండా నాణ్యతలో కూడా అత్యుత్తమం. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో వీటి ధరలు రూ.10,000 నుండి మొదలై లక్షల రూపాయల వరకు ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లలో రూ.50,000 నుండి లక్ష రూపాయల వరకు విలువైన చీరలు కొనడం ఇప్పుడు సాధారణంగా మారిపోయింది.

మీరు స్థానిక షోరూమ్‌లలో ఈ చీరలను కొనుగోలు చేస్తే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. కానీ మీరు నేరుగా తమిళనాడులోని కాంచీపురం వెళ్లి అక్కడి నేత కార్మికుల వద్ద నుండి హోల్‌సేల్ ధరకు కొనుగోలు చేస్తే అదే నాణ్యమైన చీరలను చాలా తక్కువ ధరలో పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు, అక్కడ రూ.5,000కు లభించే చీరను మీరు ఇంటి వద్ద రూ.10,000 నుండి రూ.15,000 వరకు విక్రయించవచ్చు. షోరూమ్ ధరతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉండడం వల్ల కొనుగోలుదారులు మీ వద్దకు ఎక్కువగా వస్తారు.

ఈ వ్యాపారంలో ప్రధానమైన విషయం సరైన సీజన్‌ను ఎంచుకోవడం. శ్రావణం, ఆశ్వయుజం, కార్తీకం వంటి నెలల్లో వివాహాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయి కాబట్టి ఆ సమయంలో కంచి పట్టుచీరలకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. మీరు ట్రెండీ డిజైన్‌లతో కూడిన చీరలను స్టాక్‌లో ఉంచితే, మీ అమ్మకాలు మరింత పెరుగుతాయి.  

ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి మీరు పెద్ద పెట్టుబడి అవసరం లేదు. ప్రారంభ దశలో 50,000 నుండి 1 లక్ష రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టి కంచీపురంలో నేరుగా కొంత స్టాక్ తెచ్చుకొని స్థానికంగా అమ్మడం ప్రారంభించవచ్చు. 

ఈ విధంగా మీరు తక్కువ రిస్క్‌తో, ఇంట్లోనే ఉండి మంచి లాభాలను సాధించవచ్చు. కంచి పట్టుచీరల వ్యాపారం కేవలం ఆర్థిక లాభాలు మాత్రమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను, వినియోగదారులతో నమ్మకాన్ని కూడా పెంచుతుంది. సరైన వ్యూహంతో ఈ వ్యాపారం మీకు స్థిరమైన ఆదాయం మరియు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. 

