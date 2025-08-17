Business Ideas: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ బిజినెస్ చేస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కన్నా ఎక్కువ ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం.!!

Business Ideas: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ముద్ర యోజన రుణాలను అందించడం ద్వారా యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు సహాయం చేస్తోంది. ముద్ర యోజన స్కీం కింద 50 వేల రూపాయల నుంచి 20 లక్షల రూపాయల వరకు రుణాలను ఎలాంటి తాకట్టు లేకుండా పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువతకు ఈ స్కీం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పవచ్చు.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ బ్యాంకుల తో పాటు ప్రైవేటు బ్యాంకు ను సైతం ముద్ర యోజన రుణాలను అందజేస్తున్నాయి. ఈ స్కీం కింద ఇప్పటి వరకు దాదాపు 50 కోట్ల మంది లబ్ధి దారులు రుణాలను పొందినట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ముద్ర యోజన కింద లబ్ధిదారులు కేవలం నూతన వ్యాపారం ప్రారంభానికి మాత్రమే కాదు, ఉన్న వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి కూడా ఈ మొత్తం ఉపయోగపడుతుంది.
గతంలో 10 లక్షల రూపాయల వరకు మాత్రమే ముద్ర యోజన రుణాలను పొందే అవకాశం ఉండేది. . ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని 20 లక్షల రూపాయలకు పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గత బడ్జెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుంది. ముద్ర యోజన స్కీమ్ పట్ల ప్రజల్లో పెరుగుతున్నటువంటి డిమాండ్ ను అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ముద్ర యోజన ద్వారా పొందిన రుణాల పైన తక్కువ వడ్డీ ఉంటుంది. బయట మార్కెట్లో లభించే ప్రైవేటు లోన్ వడ్డీలతో పోల్చి చూస్తే ఇది చాలా తక్కువ అని చెప్పవచ్చు. ఎలాంటి తాకట్టు లేకుండానే ఈ రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ముద్ర యోజన రుణం పొంది చేయగలిగే ఒక బిజినెస్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.ముద్ర యోజన స్కీం కింద కేఫెటేరియా ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా చక్కటి ఆదాయం పొందవచ్చు. దీనినే సామాన్య భాషలో టీ స్టాల్ అని కూడా పిలుస్తారు. జన సమర్థత ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు టీ స్టాల్ ఏర్పాటు చేసినట్లయితే, పెద్ద మొత్తంలో గిరాకీ అవుతుంది అని చెప్పవచ్చు.
ముఖ్యంగా పని వేళల్లో ఆఫీసుల్లో కూడా టీ తాగేందుకు ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికి నేరుగా టీ వారి టేబుల్ డెస్క్ కు అందించడం ద్వారా మీరు పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. టీ స్టాల్ వ్యాపారం ద్వారా ప్రతిరోజు డబ్బు సంపాదించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
టీతోపాటు కాఫీ, బాదం మిల్క్, హాట్ చాక్లెట్, కూల్ డ్రింక్స్ వంటి బేవరేజెస్ ఉత్పత్తులను అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా అదనపు ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది. టీతో పాటు సమోసా, బన్ మస్కా, కేక్, బిస్కెట్స్ వంటివి అందుబాటులో ఉంచినట్లయితే మరింత ఎక్కువ ఆదాయం పొందవచ్చు.