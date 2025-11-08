Business Ideas: ఫామ్ హౌజ్ లో పచ్చ బంగారం పండిస్తున్న గులాబీ బాస్.. మీరూ ఈ పంట సాగు చేస్తే పసిడి లాభాలు పొందినట్లే..!!

Business Ideas: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు వ్యవసాయం అంటే ప్రాణమనే సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఆయనకు ఏమాత్రం తీరిక దొరికినా.. ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లేవారు. ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత ఆయన వ్యవసాయ క్షేత్రంలోనే గడుపుతున్నారు. అయితే ఫాం హౌజ్ లో కేసీఆర్ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ.. ఖాళీ సమయంలో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. రకరకాల క్యాప్సికం పంటతోపాటు ఇతర పంటలు పండిస్తూ.. రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కేసీఆర్ ఫామ్ హౌజ్ నుంచి నేర్చుకోదగ్గ బిజినెస్ ఐడియాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. రైతులకు ఆదర్శమైన బిజినెస్ మోడల్ గా నిలుస్తున్నారు గులాబీ బాస్. కేసీఆర్ పండిస్తున్న పంట మీరు పండిస్తే.. మీ పొలంలో బంగారం పండించినట్లే. ఆ పంట ఏంటో ఎంత లాభం వస్తుందో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌస్లో వ్యవసాయానికి విభిన్న మాదిరిని చూపిస్తున్నారు. రాజకీయ నాయకుడిగా ఉన్నప్పటికీ, రైతు మనసుతో వ్యవసాయం చేస్తూ ఇతరులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. తన ఫామ్ హౌజ్లో ఇప్పటికే ఎర్ర, పచ్చ, పసుపు క్యాప్సికమ్ పంటలను విస్తృతంగా పండిస్తున్న కేసీఆర్, ఇప్పుడు పసుపు పంటను కూడా సాగు చేస్తున్నారు. పసుపు.. ఈ పంట నిజానికి బంగారంతో సమానమైన విలువ కలిగి ఉంటుంది.
పసుపు పంటను ప్రధానంగా నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, జగిత్యాల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా పండిస్తారు. ఈ పంట సాగుకు నేల తేమ, సకాలంలో నీటి సరఫరా ఉంటే ఎకరానికి అధిక దిగుబడి సాధ్యమవుతుంది. పసుపు పంట సాగు కోసం మొదట భూమిని బాగా దున్ని, సేంద్రియ ఎరువులు కలిపి పంట వేయాలి. వేసిన 4 నుంచి 5 నెలల్లో పసుపు మొక్కలు పుష్టిగా పెరిగి, 9 నెలల తర్వాత దిగుబడికి సిద్ధమవుతాయి.
ఎకరానికి సగటున 25 నుండి 30 క్వింటాళ్ల వరకు పసుపు ఉత్పత్తి లభిస్తుంది. మార్కెట్ ధరలు కిలోకు రూ. 80 నుండి రూ. 120 మధ్య ఉంటే, ఎకరానికి కనీసం రూ. 2.5 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. ఖర్చులు రూ. 50,000 నుంచి రూ. 60,000 వరకు ఉంటే, నికర లాభం దాదాపు రూ. 2 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఈ లాభం ఇతర పంటలతో పోలిస్తే ఎంతో ఎక్కువ. అందుకే పసుపును పచ్చ బంగారం గా పిలుస్తారు.
కేసీఆర్ తన ఫామ్హౌస్లో పసుపు సాగు చేయడం ద్వారా, రైతులకు పరోక్షంగా ఒక బలమైన సందేశం ఇస్తున్నారు. పసుపు పండిస్తే, బంగారం పండించినట్టే అనే మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. ఆయన సాగు విధానాలు, మట్టి సంరక్షణ పద్ధతులు, నీటి వినియోగం సమతుల్యత రైతులకు ఆదర్శంగా మారాయి. ఫామ్హౌస్లో సాగు చేస్తున్న పసుపు పంట చూడగానే ప్రకృతితో కలిసిపోయిన వ్యవసాయ మాధుర్యం కనిపిస్తుంది.
రైతులు కూడా ఈ పంటను అనుసరిస్తే, తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు. భూమిని ప్రేమించి పసుపు పండిస్తే, అది రైతుకి ఆర్థిక భద్రత ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఎంతో మంది రైతులు పసుపు పంటను పండిస్తూ భారీ మొత్తంలో లాభాలను పొందుతున్నారు. మీరు కూడా ఎకరం భూమిలో పసుపు పండిస్తే బంగారం పండించినట్లే అని చెప్పవచ్చు.