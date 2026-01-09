Business Ideas: నిజామాబాద్ జిల్లాలో మాత్రమే దొరికే ఈ గడ్డికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. ఎకరం పొలంలో పండిస్తే ఏడాదిలో కోటీశ్వరులు అవ్వడం పక్కా..!!

Business Ideas: రూసా గడ్డి లేదా పల్మరోసా అనే పేరు వినగానే చాలా మందికి ఇది ఒక సాధారణ గడ్డి అనిపిస్తుంది. కానీ నిజానికి రూసా గడ్డి (Palmarosa / Rusa grass) ఒక అత్యంత విలువైన సువాసనగల పంట. శాస్త్రీయంగా దీనిని సింబోపోగాన్ మార్టిని (Cymbopogon martinii) అని పిలుస్తారు. ఈ గడ్డి నుంచి తీసే సుగంధ తైలం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా ఉపయోగంలో ఉంది. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు ఇచ్చే పంటగా ఇది రైతులు, యువ పారిశ్రామికవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
రూసా గడ్డి ప్రధానంగా సుగంధ తైలం కోసం సాగు చేస్తారు. ఈ గడ్డి ఆకులు, కాండాల నుంచి స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ విధానంలో నూనెను తీస్తారు. ఈ తైలానికి ప్రత్యేకమైన మృదువైన వాసన ఉంటుంది. అందుకే ఇది ఎయిర్ కూలర్లు, రూమ్ ఫ్రెష్నర్లు, అగరబత్తీలు, సువాసన ద్రవ్యాలు, సబ్బులు, సౌందర్య సాధనాలు తయారీలో విస్తృతంగా వాడతారు. అంతేకాదు, అగ్గిపెట్టెలు, కర్రగుజ్జు, చిన్నతరహా పరిశ్రమల్లో కూడా ఈ తైలం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఔషధ పరంగా కూడా రూసా గడ్డి తైలానికి మంచి గుర్తింపు ఉంది. దీనిలో యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉండటంతో చర్మ వ్యాధులు, గాయాలు, జలుబు, ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ఉపయోగించే ఆయుర్వేద మరియు హోమియో మందుల్లో దీన్ని వినియోగిస్తారు. అరొమాథెరపీలో ఈ తైలానికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత, నిద్రలేమి సమస్యల నివారణకు కూడా దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
రూసా గడ్డి మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం పశువుల దాణాగా వాడటం. నూనెను తీసిన తర్వాత మిగిలే గడ్డిని ఎండబెట్టి పశువులకు ఆహారంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది పోషక విలువలతో కూడిన పశుగ్రాసంగా నిలుస్తుంది. దాంతో ఈ పంటలో వ్యర్థం అన్నది లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో వినియోగం సాధ్యమవుతుంది. ఇది రైతులకు అదనపు ఆదాయ మార్గంగా మారుతుంది.
వ్యాపార అవకాశాల పరంగా చూస్తే రూసా గడ్డి ఒక అద్భుతమైన బిజినెస్ ఐడియా. ఒకసారి నాటితే 4 నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు దిగుబడి ఇస్తుంది. ఏడాదికి 3 నుంచి 4 కోతలు తీసుకోవచ్చు. ప్రతి కోత తర్వాత తైలం ఉత్పత్తి ద్వారా మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. మార్కెట్లో పల్మరోసా ఆయిల్కు స్థిరమైన డిమాండ్ ఉండటం వల్ల ధరల్లో పెద్దగా ఊగిసలాట ఉండదు. దేశీయ మార్కెట్తో పాటు ఎగుమతులకు కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
గ్రామీణ యువత చిన్న స్థాయిలో డిస్టిలేషన్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసి ఈ వ్యాపారాన్ని మరింత లాభదాయకంగా మార్చుకోవచ్చు. రైతులు సమూహంగా కలసి యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తే ఖర్చులు తగ్గి లాభాలు మరింత పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ వ్యవసాయ శాఖ, తోటల విభాగం ద్వారా సుగంధ పంటల సాగుకు సబ్సిడీలు, శిక్షణలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
రూసా గడ్డి సాగు కేవలం వ్యవసాయ పంట మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక పూర్తి స్థాయి వ్యాపార అవకాశంగా మారింది. సువాసన తైలం, ఔషధ వినియోగం, పరిశ్రమల అవసరం, పశుగ్రాసం వంటి బహుముఖ ప్రయోజనాలతో ఈ గడ్డి నిజంగా రైతులకు గడ్డి కాదు.. గోల్డ్ మైన్ గా నిలుస్తోంది. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే రూసా గడ్డి ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయం, దీర్ఘకాల లాభాలు సాధించడం ఖాయం.